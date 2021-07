El paro entre los jóvenes con discapacidad se dispara un 11,2% en Andalucía

El desempleo entre los jóvenes con discapacidad se ha disparado un 11,2 por ciento en el último año en Andalucía coincidiendo con la pandemia de la covid, según un informe difundido este miércoles por la Fundación Adecco.



Así, si en 2020 se contabilizaron 2.440 demandantes de empleo con discapacidad menores de 25 años en Andalucía, la cifra asciende actualmente hasta 2.714.



Por su parte, el aumento de los desempleados con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años ha sido del 10,3 %, mientras que en el caso de los mayores de 45 años el incremento ha sido de un 12,5 %.



Según el informe, muchos trabajadores jóvenes con discapacidad, concentrados mayoritariamente en el sector terciario, perdieron su empleo en el contexto de pandemia.



Habitualmente, estos jóvenes encuentran su primer trabajo en áreas que se han visto muy castigadas por las medidas de distanciamiento social, como la hostelería o el turismo.



Otro indicador llamativo es el desempleo de larga duración, que ha experimentado un crecimiento "desorbitado" en el caso de los menores de 25 años con discapacidad.



En el 2020 se contabilizaron 5.095 desempleados jóvenes que superaban el año de búsqueda activa de empleo, un 83,2 % más que en el ejercicio anterior.



La edad sigue siendo un factor discriminatorio que penaliza tanto a los jóvenes como a los mayores de 45 años, con el riesgo de reducir la fuerza laboral disponible al tramo de edad entre 30 y 40 años, y la discapacidad continúa siendo una agravante.



La gran mayoría de los jóvenes discapacitados encuestados con motivo de este informe, en concreto un 84,6 %, cree que la pandemia retrasará su acceso a un primer empleo.



En esta línea, casi la mitad de los encuestados (49 %), o no ha trabajado nunca (23,3 %), o solo ha tenido experiencias aisladas de días u horas (25,7 %).



Un 75 % considera que la covid-19 tendrá un impacto permanente en las oportunidades laborales de su generación y casi la mitad (45 %) ha decidido adaptarse a la situación y no busca empleo en un área concreta, sino que está dispuesto a trabajar "de lo que sea", con tal de estar ocupado.



El 93,1 % opina que falta sensibilidad, tanto en la sociedad como en las empresas, y reclama más empatía, mientras que un 70 % pide más accesibilidad en los entornos de trabajo, tanto física y/o arquitectónica, como sensorial y cognitiva, de tal manera que las personas con discapacidad puedan acceder al lugar de trabajo y desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones.



Los encuestados demandan además más orientación y apoyo en su acceso al empleo: un 48,7 % no sabe por dónde empezar a buscar trabajo y, entre ellos, un 38,8 % admite sentirse perdido a la hora de afrontar una entrevista, aunque solo un 20,1 % tiene dudas a la hora de preparar su currículum.

COMENTARIOS