La Junta deja abierto el techo de gasto a la espera de datos del Gobierno

La Junta de Andalucía ha dejado abierto el techo de gasto presupuestario a la espera de los datos que debe recibir del Gobierno español sobre determinadas cantidades que tienen una "incidencia importante" en las cuentas andaluzas del 2022, una circunstancia que se repite por segundo año.



El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que mañana se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se abordan cuestiones que afectan directamente a "la capacidad presupuestaria" de las cuentas andaluzas.



El techo de gasto, que abre el proceso de elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año, "se aprueba pero se deja en abierto a la espera de los datos" del Gobierno, ha precisado a EFE un portavoz de la Consejería.



Bravo ha explicado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana se debate sobre el "mes 13 del IVA" y si el reparto del déficit del 1,1 % asumido por el Gobierno es por población o por PIB, lo que tiene una "incidencia importante" en los presupuestos andaluces y aún no se sabe a pesar de estar en julio.



Otras cuestiones que se tratan mañana -ha añadido el consejero- son el límite de gasto no financiero para España el próximo año, el déficit que se podrá usar el año que viene y un análisis sobre el impuesto de "depósito de residuos".



Además, se debatirá "qué va a pasar con las liquidaciones negativas en cuenta a las entregas a cuenta" del Gobierno de España, para lo que Bravo ha recordado que han reclamado al Ejecutivo nacional desde abril del 2020 una solución porque tiene una "incidencia muy directa" en los presupuestos.



En una nota de prensa posterior a la rueda de la prensa, la Junta ha explicado que "para calcular el techo de gasto también es imprescindible contar con los objetivos de déficit y deuda individuales para la comunidad autónoma de Andalucía".



Además, se debe conocer "la metodología de cálculo de la regla de gasto y la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española; las transferencias finalistas de otras Administraciones Públicas y con el importe del Fondo de Compensación Interterritorial", según la Junta.



Sin embargo, "estos parámetros no se conocen a día de hoy", explica la Junta antes de afirmar que "debido a la falta de elementos imprescindibles para el cálculo de la propuesta de límite máximo de gasto no financiero, éste quedará condicionado a su adecuación posterior" una vez se conozcan los elementos citados.



Además, "la incertidumbre acerca de la posible evolución de la economía española a corto plazo provoca que no sea posible realizar un ejercicio de previsión de estos ingresos con suficiente grado de precisión para incluirlo en la propuesta de límite de gasto", ha apuntado el Ejecutivo andaluz.

