La Junta pedirá cogobernanza contra la covid y en gestión de fondos europeos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedirá en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo viernes que haya coordinación en la lucha contra la pandemia y que la gestión de los fondos europeos de recuperación se haga a través de la "cogobernanza".



Moreno, que considera que la Conferencia de Presidentes es "un instrumento válido" para la cooperación institucional aunque es necesario dotarlo de reglamentos, ha calificado de "fundamental" la coordinación en la lucha contra la pandemia, y también con el fin de que lleguen más dosis de vacunas.



Ha defendido la necesidad de que la administración general del Estado y las autonomías se coordinen para "tomar decisiones conjuntas" y "luchar con Europa" para que lleguen más dosis de vacunas, pues actualmente se reciben "menos de la mitad", una cantidad con la que no pueden alcanzar los objetivos marcados.



Además, Andalucía reclamará en la Conferencia que los fondos europeos se gestionen a través de la cogobernanza, puesto que las comunidades "tienen que jugar un papel protagonista conjuntamente con los ayuntamientos" para que su "capilaridad" de les permita "ser más eficaces" en las inversiones, y que sean acertadas, ha argumentado.



En este sentido, ha asegurado que el Estado "no va a poder llegar en tiempo y forma a muchos rincones".



"Soy de los que creo que la Conferencia de Presidentes es un instrumento válido para la cooperación institucional y el diálogo entre el Gobierno de la nación y las distintas comunidades", ha declarado Moreno, al ser preguntado por los periodistas durante un acto en las obras del Metro de Málaga.



Tras señalar que "en un país descentralizado" es "positivo" que haya Conferencia de Presidentes, ha indicado que éstas "tienen que estar regladas", y ha reclamado que "haya de una vez por todas un reglamento" que defina los ámbitos de competencias y su modelo de funcionamiento.



"No tiene sentido que vayamos de manera reiterada a la Conferencia de Presidentes en función de la voluntad del presidente",, ha apuntado el presidente andaluz, quien ha recordado que la última reunión de estas características fue hace un año.

COMENTARIOS