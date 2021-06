El Ayuntamiento de Algeciras critica el "desinterés" del Gobierno en un puerto "referente"

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), gobernado por José Ignacio Landaluce (PP), ha defendido este sábado el papel del puerto de dicha ciudad como nodo de comunicaciones y referente en el transporte de mercancías a nivel europeo y mundial, criticando en paralelo el "desinterés" del Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos por la ciudad y el Campo de Gibraltar.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Algeciras ha señalado la decisión de Marruecos de excluir a los puertos españoles, entre ellos el de Algeciras, de la Operación Paso del Estrecho o el "mal funcionamiento" del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del puerto, que depende del Ministerio de Sanidad, con "el desvío de importantes cantidades de productos hortofrutícolas a otros puertos tanto nacionales como del resto de la Unión Europea".

Tales aspectos "ponen en entredicho el papel del Puerto de Algeciras como nodo de comunicaciones y referente en el transporte de mercancías a nivel europeo y mundial, así como el futuro de miles de familias que trabajan en el puerto".

Con diferentes recriminaciones a al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, entre ellas los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia a cuenta del procedimiento independentista catalán de 2017, el Consistorio de Algeciras ha criticado lo que entiende por "desinterés" del Ejecutivo hacia el Campo de Gibraltar.

"Me duele como primera autoridad municipal y como algecireño, que el Gobierno central no ayude lo suficiente, nos ignore y no nos apoye para superar está crisis", ha indicado el alcalde, reclamando a Pedro Sánchez "responsabilidad, compromiso y altura de miras con Algeciras".

Tras sus críticas al Gobierno central, ha llamado a "dejar a un lado los colores políticos y pensar en el futuro de la ciudad, que necesita más atención y cariño que nunca".