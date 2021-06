Moreno, preocupado por la cepa india y los rebrotes, pide "seriedad" al Gobierno

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado este viernes su preocupación por el índice de contagios y rebrotes por coronavirus, y ha pedido al Gobierno "serenidad" a la hora de relajar medidas como la mascarilla y transmitir buenas noticias que generan una "falsa seguridad" frente a la covid-19.



"Eso está generando que muchos ciudadanos ya directamente no tomen medidas de seguridad como el metro y medio (de distancia), no utilicen la mascarilla, que haya un relajamiento general", ha dicho Moreno en respuesta a los periodistas en Huéscar (Granada).



El presidente andaluz ha censurado la que considera "especie de ansiedad" por parte del Gobierno de España por transmitir "buenas noticias" sobre la pandemia que, a su juicio, no están acompañadas del respaldo de los comités técnicos ni científicos ni de la cogobernanza de las comunidades autónomas.





Se trata de medidas "que se nos imponen" y que tienen "cierto riesgo", ha continuado Moreno, quien ha reiterado que tanto el final del estado de alarma en mayo como ahora la retirada de las mascarillas en exteriores le parecen medidas "precipitadas".Por ello, ha pedido "serenidad" al Gobierno y que escuche tanto a los científicos como a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que empieza a preocupar el índice de contagios y rebrotes en muchas zonas, incluida Andalucía.Asimismo, ha asegurado que existe igualmente "mucha preocupación" porque la cepa india "está muy cerca de Andalucía", en Gibraltar, lo que ya ha obligado a países como Portugal o Israel a volver al uso de la mascarilla.Si continúa la dinámica actual, la cepa británica será sustituida por la india, que resulta un 70 u 80 por ciento más contagiosa que la anterior, ha alertado Moreno, que ha vuelto a recomendar a los ciudadanos que continúen con el uso de la mascarilla y ha apostillado que estar vacunado no evita la posibilidad de contagiar o contagiarse."No me gustaría avanzar para después retroceder, soy más partidario de ir paso a paso con serenidad", ha recalcado Moreno, que ha criticado la toma de decisiones por parte del Ejecutivo central basada en "criterios políticos".En cuanto a los rebrotes vinculados a viajes de estudios, ha detallado que en Andalucía se encuentran "localizados y en aislamiento" un total de 476 jóvenes que han participado en estas actividades en Baleares.