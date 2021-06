Moreno y Espadas abren una "nueva etapa" de diálogo PP-PSOE en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el recién elegido candidato del PSOE-A, Juan Espadas, han abierto este jueves con su primera reunión oficial una "nueva etapa" de "diálogo" entre los dos partidos con la que pretenden alcanzar acuerdos importantes el resto de legislatura.



Entre las primeras iniciativas que se quiere negociar estarán la ley del suelo, que Vox le tumbó al Gobierno hace unas semanas; la creación de una comisión de trabajo técnica que dé voz a ayuntamientos y diputaciones en la gestión de los fondos europeos; la proposición de ley socialista en materia de Educación Infantil y la próxima ley del Gobierno de economía circular.



"Empezamos de cero; yo soy una persona distinta, abro una etapa distinta y quiero dar todas las oportunidades al diálogo", ha dicho en rueda de prensa Espadas, un ofrecimiento que Moreno ha celebrado después de dos años y medio en los que el PSOE "estaba ausente o enfrente", según ha dicho el portavoz del PP, José Antonio Nieto.





La "primera piedra de toque", según el PP, será la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), en la que el Gobierno andaluz está abierto a hacer cambios porque quiere un acuerdo con el PSOE, independientemente de que también siga negociando con Vox.Además, Moreno y Espadas han dado su visto bueno (a petición del socialista) para que se cree una comisión de trabajo que sirva de interlocución con ayuntamientos y diputaciones, sobre todo ahora que se pretende que participen en la gestión de los fondos europeos.El portavoz del PP, José Antonio Nieto, y la del PSOE, Ángeles Férriz, se sentarán en los próximos días para definir ese órgano y lograr que tenga "la agilidad y representatividad suficiente" para impulsar proyectos de carácter municipalista.Los populares entienden que con la reunión de hoy se puede romper con una etapa de confrontación, y Moreno confía en que sirva de base para sustentar "muchos otros encuentros que fructifiquen", por lo que dan la bienvenida al PSOE "al entendimiento" y esperan que esta oferta sea "estable y permanente".Según Nieto, aunque el cambio "no se nota en las caras", sí quieren pensar que "llega en otras formas diferentes".A pesar de este giro en la relación con el PSOE, Moreno seguirá dialogando con Vox, partido del que esperan que entienda "cuál es la obligación del Gobierno andaluz" y que "siempre va a ser importante estar en la negociación, siendo socio único o no", ha dicho Nieto.La colaboración, el diálogo y la mano tendida han sido las bases de la posición de Espadas, quien ve fundamental mantener esa postura para la estabilidad institucional y la recuperación económica.Espadas y Moreno coinciden en el papel de los Gobiernos locales y regionales en la gestión de los fondos europeos, y el socialista ha trasladado al presidente de la Junta la oportunidad para una "segunda descentralización de competencias" entre la Administración autonómica y las entidades locales.Espadas ha mostrado su disposición para explorar ese "primer acuerdo entre PP y PSOE" articulando en un órgano la cooperación institucional entre la Junta y los ayuntamientos, ya que ha defendido que "esto va más allá de ideologías".En cuanto a la ley del suelo, Espadas ha expresado a Moreno la disponibilidad del grupo socialista para "sentarse" a estudiar la norma en busca del consenso necesario, ya que comparten la parte de la agilización y acortamiento de plazos, que dejó dibujado el PSOE, pero tendrían que analizar todo lo relacionado con los suelos no urbanizables o rústicos.Si el PP le comunica en los próximos días su disposición a negociar, el PSOE no presentará una enmienda a la totalidad, por lo que "debe decidir si se va con Vox o quiere abrir un diálogo".Espadas ha explicado que él no tiene problemas con Vox porque su interlocutor es el PP y ha garantizado que, cuando haya "voluntad para llegar a acuerdos, el PSOE se va a sentar".Además, no ha querido entrar en "juicios de valor" respecto a la etapa socialista anterior ni a sus compañeros y ha insistido en el "diálogo sin condiciones" con el que cree que las dos principales fuerzas políticas deben dar "ejemplo de acuerdo".