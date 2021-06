Teresa Rodríguez se postula para ser la candidata de Adelante a la Junta

La dirigente anticapitalista y diputada no adscrita Teresa Rodríguez, que será nombrada este fin de semana en Granada portavoz de Adelante Andalucía en la asamblea constituyente de esta formación, se ha mostrado "dispuesta" a ser de nuevo la candidata a la presidencia de la Junta cuando se abra este proceso.



Sin Podemos e IU, Adelante Andalucía aprobará este sábado en Granada su refundación en una asamblea constituyente en la que elegirá una nueva dirección y renovará su objetivo de concurrir con esta marca a las elecciones autonómicas, generales, municipales y europeas.



En rueda de prensa, Teresa Rodríguez ha explicado que el congreso de refundación supondrá un "punto y aparte" en el conflicto interno con Podemos e IU, y ha subrayado que da por terminada esta etapa y que Adelante está en clave de construcción de una fuerza "netamente" andaluza.





En la asamblea, los delegados darán luz verde a la continuidad de Adelante Andalucía como marca para las próximas elecciones y como proyecto político, y aprobarán los documentos políticos y organizativos de la nueva dirección colectiva, en la que Teresa Rodríguez será nombrada portavoz.Preguntada por si piensa optar la candidatura a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones, Rodríguez ha respondido que aún no se ha abierto ese debate, si bien ha precisado: "Estoy dispuesta siempre a todo, aunque espero que haya otras opciones en las primarias"."Estamos ilusionados con la construcción de este nuevo andalucismo de tercera ola que tiene un espacio y demanda en las sociedades importantes y que responde a un sentimiento de alternativa para Andalucía", ha esgrimido.Sobre la posibilidad de que Unidas Podemos por Andalucía (Podemos e IU) recurra en los tribunales el uso de la marca Adelante Andalucía, la dirigente anticapitalista ha asegurado que "no hay conflicto jurídico, sino político" que acabó con la expulsión de Rodríguez y otros siete diputados del grupo parlamentario en la Cámara andaluza.En su opinión, Unidas Podemos "ya no está" en la clave de construir un partido netamente andaluz y ha recordado que cuando se formó Adelante Andalucía los partidos que la integraban acordaron que esta formación "no iba a ser una sucursal" de Unidas Podemos.El objetivo de la nueva coalición que encabeza Rodríguez es consolidar un proyecto andalucista, feminista y ecologista de izquierda, de "obediencia andaluza" que aspira a tener "voz propia" en todas las instituciones del Estado, muy especialmente en el Congreso de los Diputados.La refundada Adelante Andalucía está compuesta tras su proceso constituyente por Anticapitalistas Andalucía, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, Defender Andalucía y un nutrido grupo de independientes.