Bravo defiende la solución conjunta con Valencia y Murcia para la financiación

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha reclamado este martes al Gobierno central que ponga en marcha una solución conjunta, para Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, que solvente "la falta de financiación" de estas regiones, una exigencia en la que van a empezar a trabajar unidos desde julio.



Las reuniones entre Andalucía y la Comunidad Valenciana se van a intensificar a partir del próximo mes, con un encuentro preparatorio entre los consejeros de Hacienda, mientras que en septiembre se espera una reunión al más alto nivel entre los presidentes de ambas comunidades, Juanma Moreno y Ximo Puig, respectivamente.



Bravo ha dicho en la emisora valenciana Plaza Radio que ante "cosas tan evidentes como esta situación no se entiende de colores políticos", por lo que con estas reuniones se pretende defender con "argumentos" la reclamación al Gobierno para que se les "compense".





Los números de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía "lo único que producen es mayor diferencia entre comunidades, que es el caldo de cultivo para otro tipo de problemas", ha opinado Bravo, quien ha explicado que no se plantea quitar "nada a nadie", sino que estas tres regiones estén "al nivel de las demás".La solución debe ser conjunta, según el consejero, quien ha manifestado que la Junta no entendería que a Andalucía se le solucionara el problema "si no se le arregla a Valencia o Murcia"."Si algo nos tiene que unir o algo nos puede separar es la falta de financiación por tu lugar de residencia", ha advertido Bravo, quien cree que el Ministerio de Política Territorial también debe abordar este asunto, junto al de Hacienda.Bravo ha lamentado que después de tres años no haya "visos" de que se pueda negociar el nuevo modelo de financiación autonómica y ha opinado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "falta a la verdad cuando dice que no hay voluntad" del PP.Ha recordado que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy abrió el debate pero con la moción de censura "se produce ese parón".Además, ha argumentado que Montero defendía, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, que existía una "falta de financiación de 900 millones anuales" pero ahora "frena" la reforma.