Sandra Heredia: "No he traicionado a nadie ni a nada. Tengo mi conciencia tranquila"

Sandra Heredia, concejal de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento, ha sido expulsada de Podemos Sevilla con el argumento de que su apoyo al escrito con el que se despojó temporalmente a Susana Serrano, de su misma formación, de la portavocía de la coalición supuso "haber traicionado los acuerdos firmados por los partidos integrantes de la coalición", algo que ella niega de forma tajante.

Los instructores del expediente sostienen que la "actitud" de la concejal ha sido "contraria a los estatutos de Podemos", ya que de "forma unilateral, sin consensuar y sin tener en cuenta" a los órganos del partido firmó con los otros compañeros de Adelante Sevilla en contra de su compañera Serrano.

Sandra Heredia contesta a estas acusaciones: "En ningún momento he traicionado a nadie ni a nada. Tengo mi conciencia muy tranquila". Heredia confirma que no dejará el acta porque "mi compromiso es con la coalición Adelante Sevilla. Tengo un compromiso con los que me han votado y quiero terminar el mandato". Para ello, Heredia tendrá que recibir en los próximos días la notificación del Ayuntamiento de que pasa a ser concejal no adscrita. "Confío en que se va a velar por mis derechos fundamentales como cargo público", apostilla la concejal, que asegura que seguirá votando en línea con sus "principios, que son los de Adelante Sevilla".

Heredia insiste en que la expulsión de Podemos es una "decisión unilateral" porque Adelante Sevilla es "una coalición de partidos y ahí es donde se tomaron las decisiones" tanto de retirar la portavocía primero y después, devolvérsela a Susana Serrano. La concejal lamenta que se esté hablando de este asunto en vez de "solucionar los problemas de la ciudadanía". "Es una tristeza". "Se está buscando dinamitar a la izquierda sevillana", apunta Heredia, para la que son "necesarios cambios en Podemos Sevilla".