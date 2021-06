Salud intensificará esta semana captación de mayores de 50 años no vacunados

Andalucía continuará inmunizando esta semana a los actuales grupos de vacunación e intensificará la captación de personas mayores de 50 años aún no vacunadas frente al coronavirus, con lo que no ampliará las citas a nuevos grupos de edad.



Según ha informado este lunes la Consejería de Salud en un comunicado, esta semana se organizará además la vacunación de segundas dosis adelantadas de AstraZeneca, que ha pasado de 12 a 10 semanas.



Por tanto, la vacunación se centrará en la consolidación de estos grupos y no se ampliarán nuevas cohortes de edad.





La Consejería de Salud y Familias recuerda que aquellas personas, tanto mayores como menores de 60 años, que ya hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca y que tenían asignada cita para completar la pauta de vacunación, recibirán un SMS o llamada telefónica para adelantarla a las 10 semanas en la medida de lo posible.El cambio de cita comenzará por las personas que tienen más de 60 años y continuará progresivamente con los de menor edad.La decisión de adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a 10 semanas tras el primer pinchazo responde a la expansión incontrolada de la variante delta de Covid-19 en Reino Unido, que ya produce transmisión comunitaria en otras autonomías, explica la nota.Por su parte, las personas mayores de 50 años que no hayan sido vacunados pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde) y además se hará una campaña de recaptación desde los centros sanitarios, por lo que pueden ser llamados por teléfono.Estas personas también pueden ponerse directamente en contacto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para obtener cita a través de números de teléfono habilitados para este fin.Dichas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica.Los teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS (http://lajunta.es/30q8u) donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación COVID-19 con información actualizada (http://lajunta.es/341ek).La vacunación contra el coronavirus avanza progresivamente y actualmente se está realizando ya en la población de 36 a 49 años.Desde la pasada semana, están abiertas las agendas para pedir cita en estos grupos de edad, las cuales están supeditadas a la disponibilidad de dosis y a la programación realizada por los propios distritos y áreas sanitarias, que también están llamando o citando mediante SMS a la población pendiente de vacunar.La petición de cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 puede hacerse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, se facilita en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada por el centro sanitario.Esta semana, Andalucía recibirá 716.840 dosis de vacunas: 540.540 de Pfizer, 61.500 de Moderna, 91.300 de AstraZeneca y 23.500 de Janssen, detalla el comunicado.