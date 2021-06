Podemos pide a Moreno que reclame la financiación acordada por el Parlamento

Podemos ha pedido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que reclame el modelo de financiación autonómica aprobado por el Parlamento de Andalucía en 2018, apoyado por todos los grupos salvo por Ciudadanos y que recoge una dotación económica para la comunidad de 4.000 millones anuales.



La coportavoz de la formación morada, Susana Serrano, ha planteado esta demanda en rueda de prensa en la que ha detallado que la propuesta aprobada por la Cámara recoge cómo aumentar la financiación para Andalucía además de medidas como la armonización fiscal y el suelo de inversión en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.



En su opinión, la defensa de ese acuerdo debe ser la base para la reforma del sistema de financiación, después de que Moreno haya abordado este asunto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves.





Según Serrano, el presidente andaluz tiene que cumplir con sus obligaciones como máximo dirigente autonómico, lo que implica dar traslado a la Administración General del Estado de los acuerdos adoptados en la Cámara andaluza."En este caso, de lo que se trata es de un acuerdo que pide expresamente la reforma del sistema de financiación en una clave progresista, igualitaria y justa con Andalucía", ha señalado.Por otra parte, la dirigente morada ha expuesto que no entiende por qué Moreno no pidió en su discurso de investidura ni en los primeros meses de su mandato la puesta en marcha de la mesa bilateral entre el Gobierno y la Junta.Está "herramienta", ha proseguido, está prevista en el Estatuto de Autonomía, por lo que ha expresado su preocupación por el hecho que el presidente "no tenga" credibilidad para defender las reivindicaciones de la comunidad."Mientras pide más recursos al Gobierno, Moreno con sus hechos demuestra justo lo contrario", ha cuestionado.La coportavoz ha criticado que el Gobierno andaluz "no se haya gastado hasta el último euro" de financiación extraordinaria para luchar en contra de la pandemia en el 2020.En este sentido, ha subrayado que los últimos presupuesto del Estado han incluido el criterio de la población en el reparto de inversiones, tal y como establece el Estatuto, un "logro de Podemos en el Gobierno", ha remarcado.