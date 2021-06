La reunión de Moreno y Espadas del jueves será en el Parlamento andaluz

La reunión que mantendrá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el recién elegido candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, se celebrará en el Parlamento andaluz, ya que el jueves hay pleno en la Cámara y el jefe del Ejecutivo tiene sesión de control, han informado a Efe fuentes del Gobierno andaluz.



El encuentro, que avanzó ayer domingo Espadas en un acto público, se producirá once días después de que el alcalde de Sevilla ganara a Susana Díaz las primarias del PSOE-A para ser el candidato.



Espadas, que no tiene escaño en el Parlamento andaluz, acudirá así a la Cámara autonómica para la reunión mientras se celebra el primer pleno desde que él fue elegido, en el que ya no estará Díaz al frente de la presidencia del grupo.





Espadas dijo que pediría a Moreno colaboración con ayuntamientos y diputaciones, algo sobre lo que el presidente andaluz ha asegurado este lunes que está "encantado" porque él es "claramente municipalista".Moreno ha asegurado que él es partidario de que los ayuntamientos participen "activamente" en la recuperación económica y en la gestión de los fondos europeos.