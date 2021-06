Espadas ofrece a Moreno una oposición "constructiva" para recuperar Andalucía

El candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, ha ofrecido hoy al presidente andaluz, Juanma Moreno, una oposición "constructiva" para facilitar la recuperación económica de Andalucía, aunque ha advertido de que si no hay voluntad política "seremos su peor pesadilla".



El candidato, que celebra el próximo jueves una reunión con el presidente de la Junta, le ha instado a colaborar con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales en las medidas para sacar a Andalucía de la crisis.



En un acto del PSOE federal sobre municipalismo, el primero tras vencer en las primarias a Susana Díaz, Espadas ha situado su objetivo en recuperar la ilusión y la confianza perdida para volver al Gobierno de la Junta y en poner en machar una "agenda común de la izquierda".





El nuevo líder el PSOE-A ha tendido la mano al presiente de la Junta porque quiere hacer una oposición "constructiva", para colaborar con propuesta en la recuperación económica social de Andalucía, para lo que ha pedido que cuente con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales."Si no hay voluntad política por parte del presidente seremos su peor pesadilla", ha avisado.En un acto en el que ninguno de los intervinientes se ha referido a Susana Díaz, el candidato ha situado su objetivo inmediato en recuperar la confianza de los andaluces desde el municipalismo y la cercanía a los ciudadanos, aunque también ha pedido autocrítica, humildad y escuchar a la sociedad.A esto ha sumado que el partido desempeñara las labores de oposición con un "nuevo estilo", de manera "constructiva" para resolver la recuperación económica. Además, ha pedido los socialistas andaluces unidad el apoyo "sin fisuras" al Gobierno de Pedro Sánchez.Por su parte, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha apelado también a la unidad del partido y ha advertido que desde Andalucía "no se puede permitir" un gobierno del PP con la ultraderecha."Cuando el PP necesita tener a la ultraderecha aquí o en Madrid recurren a ella. Ningún apoyo es gratis, ningún apoyo viene limpio de exigencias ni condicionamientos", ha indicado.El número dos del PSOE se ha mostrado convencido de que cuando el PP "fagocite" a Ciudadanos, su socio en el Gobierno andaluz, solamente les quedará la ultradercha", por lo que ha instado a los andaluces y a los españoles a "no permitirlo".Ábalos y Espadas han calificado de éxito las primarias en el PSOE andaluz, del que el secretario de Organización ha ensalzado: "El PSOE federal no se entiende sin el PSOE-A".