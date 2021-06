La Ejecutiva del PSOE ratificará la salida de Susana Díaz de la dirección del grupo

La permanente de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A ratificará este lunes la composición de la nueva dirección del grupo parlamentario socialista diseñada por el candidato a la Junta, Juan Espadas, y pactada con la todavía líder del partido, Susana Díaz, que dejará de ser presidenta del grupo.



La decisión de la Ejecutiva implica la salida de Susana Díaz de la dirección del grupo, aunque no tiene previsto abordar el destino final de la expresidenta ni su posible dimisión como secretaria general, extremo que fuentes socialistas esperan para los próximos días una vez vayan avanzado las negociaciones entre Díaz y Espadas.



Todo indica, según varias fuentes consultadas por Efe, que el próximo destino político de Díaz podría ser el senado -senadora del PSOE-A por designación del Parlamento de Andalucía-, lo que implicaría que tendrá abandonar este cargo uno de los tres senadores actuales (Miguel Ángel Vázquez, Marisa Bustinduy y Fernando López Gil).





El equipo de Espadas quiere que, en caso de que Díaz acepte, ocupe la vacante de Bustinduy o López Gil, próximos a la líder socialista, y no que sustituya a Miguel Ángel Vázquez, ex portavoz del Gobierno andaluz de Díaz, pero ahora alineado con el equipo del alcalde de Sevilla y defensor de la renovación en el partido.La nueva dirección del grupo parlamentario tendrá como cabeza visible a Ángeles Férriz, diputada por Jaén, y como portavoces adjuntas a María Márquez y a Araceli Maese.También se incorpora como secretaria general del grupo Soledad Pérez, afín a Susana Díaz, en un gesto de integración de Juan Espadas.A partir de mañana, cuando la Ejecutiva ratifique estos nombramientos, ya "no habrá ningún diputada ni diputado del PSOE-A calentando el banquillo ni apartado en sus responsabilidades, todos tendrá su visibilidad", ha sostenido un dirigente próximo a Juan Espadas, en referencia a la gestión realizada por Díaz al frente del grupo, que "apartó" de la primera línea del trabajo parlamentario a Ángeles Ferriz durante casi dos años.