La Junta seguirá recomendando el uso de mascarilla aunque no sea obligatorio

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha avanzado este viernes que el Gobierno andaluz seguirá recomendando el uso de la mascarilla en los espacios abiertos aunque no sea obligatorio a partir del 26 de junio y ha criticado que se tome esta decisión sin contar con las comunidades autónomas.



En declaraciones a los periodistas Marín ha calificado como "buena noticia que de una vez por todas se pueda ir dejando de utilizar la mascarilla" pero ha lamentado que "una vez más el Gobierno de España lo decida de forma unilateral sin contar con la situación sanitaria de cada comunidad".



"Aunque los ciudadanos lo reciban de buen grado tenemos una incidencia de 170 casos por cien mil habitantes en Andalucía", ha subrayado el número dos del Ejecutivo regional, que ha añadido que "el uso de la mascarilla protege contra la covid y contra otras muchas enfermedades".





Ha apostado por "ir viendo la evolución" de la pandemia en la región hasta el próximo día 26, cuando dejará de ser obligatorio su uso al aire libre, y ha adelantado que la Junta seguirá recomendando continuar como hasta ahora "hasta que la situación sanitaria mejore en términos absolutos en la comunidad".Tras señalar que el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ya propuso esta medida y el PSOE votó en contra, Marín ha criticado que el Gobierno pretenda "convertir esta noticia que todo el mundo está esperando en una cortina de humo para los indultos que Sánchez quiere otorgar esta misma semana".Ha insistido en que "aunque sea una buena noticia, ha sido empañada con la posición unilateral de no contar con nadie y no consensuar dentro de una situación sanitaria que en algunos territorios tiene mayor incidencia que otros".El consejero de Salud, Jesús Aguirre, había señalado en las últimas horas que Andalucía no se planteaba levantar la obligatoriedad del uso de las mascarillas al menos hasta finales de julio o principios de agosto".