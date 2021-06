Moreno reclama a Sánchez 10.000 millones de pérdidas

Andalucía reclama al Gobierno de España el ingreso de casi 10.000 millones que ha dejado de recaudar desde 2009 por el actual modelo de financiación autonómica. Cuatro millones de euros al día que deja de percibir la comunidad andaluza, según los datos de la Junta. Así se lo ha hecho saber el presidente andaluz, Juanma Moreno, a su homólogo en el Gobierno central, Pedro Sánchez, durante más de dos horas de reunión en La Moncloa.

En total, Andalucía entiende que sufre un “déficit” de 9.651 millones por la financiación autonómica, otros 1.200 millones de fondos Covid y 4.380 millones más a repartir de los próximos fondos europeos. En total, más de 15.000 millones de euros.

De ahí que Moreno haya arrancado de Sánchez el “compromiso” de que “en los próximos meses” se empiece a dialogar un nuevo modelo de financiación para las comunidades.

Moreno, en una atención a medios, ha asegurado que Andalucía tiene un “estatuto de segunda planta” por lo que ha pedido que “se active una mesa bilateral entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para tratar asuntos pendientes” .

El Gobierno de España no tendrá “ningún problema” en reunirla “cuando las agendas lo permitan y cuando lo solicite Andalucía u otra comunidad”, ha garantizado la portavoz del Ejecutivo nacional, María Jesús Montero, quien cree que Moreno se equivocaba cuando pidió el martes una mesa similar a la que se promueve con Cataluña.

En el decálogo de propuestas que Moreno ha dado a Sánchez se incluyen peticiones para corregir las “gravísimas carencias” en infraestructuras ferroviarias en Andalucía, la reclamación de un plan de empleo para Andalucía, que se prorroguen los ERTE o que el Gobierno intensifique la negociación con el Reino Unido para los corredores turísticos seguros.

Moreno ha defendido en todo momento “el peso” de Andalucía y ha manifestado que no quieren estar “por debajo de nadie, ni Cataluña, ni Madrid, ni el País Vasco, gobierne quien gobierne”, algo por lo que van a “luchar y pelear” constantemente.

Por último, Montero ha subrayado que “Andalucía puede sentirse satisfecha por el compromiso del Gobierno de España estos meses”, ya que se le han transferido más de 4.100 millones “en uno de los peores momentos que ha vivido España”.

El PP-A tiene “condiciones inmejorables” para adelantar elecciones

Juanma Moreno ha comunicado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que, aunque hay “unas condiciones inmejorables” para el PP para anticipar los comicios autonómicos, no lo va a hacer, salvo que deje de tener mayoría parlamentaria y se sienta “forzado y acorralado”.

En la rueda de prensa posterior en la Moncloa, Moreno ha subrayado que su “voluntad y determinación siempre que tenga una mayoría parlamentaria suficiente es agotar la legislatura”, de la que todavía resta año y medio.

“Salvo que mañana no encuentre apoyo parlamentaria para sacar los decretos y las leyes y me veo acorralado y forzado a un adelanto electoral, mi obligación como presidente es pensar en mi interés particular, que probablemente, dada la coyuntura actual, sería para mi interés y el de mi partido lo más positivo sería adelantar a otoño”, ha comentado Moreno.

A su juicio, “las condiciones son inmejorables” para ir a las urnas, porque “el PSOE acaba de salir de una crisis, con un liderazgo que no está consolidado, las encuestas van en positivo, se va a acabar el plan de vacunación y este verano va a haber un repunte económico y social”, ha dicho Moreno.

Andalucía, posible “casa del encuentro” de presidentes

El presidente de la Junta de Andalucía ha celebrado el anuncio que realizó Pedro Sánchez de convocar próximamente una Conferencia de Presidentes para abordar el Plan de Recuperación, y, al no haber todavía sede para ese encuentro con los mandatarios autonómicos, ha ofrecido Andalucía como la “casa de ese encuentro”.

Desde La Moncloa, el mandatario autonómico ‘popular’ ha ofrecido Andalucía como sede para “generar la máxima hospitalidad”.

Además, el presidente andaluz ha recordado que lleva reclamando esta reunión con los líderes autonómicos desde hace ocho meses, y considera que esta Conferencia de Presidentes para tratar el Plan de Recuperación, recientemente aprobado por la Comisión Europea, es “más oportuna que nunca”.

El 26 de octubre de 2020 se celebró la última reunión.

“Debemos evitar violentar la imagen de Felipe VI”

Juanma Moreno ha defendido que deben entre todos “evitar violentar la imagen y la figura del rey”, al ser preguntado acerca de si es una “humillación” que el monarca deba firmar los indultos del procés, como dijo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado por la posición de la madrileña, Moreno ha destacado que en el PP hay opiniones diversas porque es un partido “plural” y que él no está para “valorar ni para corregir” declaraciones y, a renglón seguido, ha añadido: “Que el rey sancione y firme las leyes no le convierte en autor de las leyes”.

Mientras tanto, María Jesús Montero ha vinculado los indultos del procés con la estabilidad que reclaman los empresarios, después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, haya defendido la medida de gracia si contribuyen a que la situación política se “normalice”.

Vox, “preocupado” por la sintonía Moreno-Sánchez

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha lamentado la “oportunidad perdida” por el presidente de la Junta en su reunión con el presidente del Gobierno y ha mostrado su preocupación ante la “sintonía” entre ambos dirigentes.

Gavira ha criticado que Moreno no haya conseguido compromisos concretos y no haya reclamado a Sánchez la dimisión, tal y como le pidió Vox que hiciera. “Resulta chocante que Moreno, que se supone en las antípodas de Sánchez, haya sido comprensivo con la nefasta gestión de la pandemia, de la emergencia social y económica fruto de una gestión negligente, y no le haya reclamado responsabilidades políticas”, ha sentenciado.

Vox ha sostenido que el presidente de la Junta “se ha interesado más por los intereses políticos de su partido que por el bienestar de los andaluces.