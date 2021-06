El Ayuntamiento de Málaga ordena la retirada de patinetes de alquiler de la empresa Bird

El Ayuntamiento de Málaga no permite que sigan circulando los patinetes de alquiler de la empresa americana VMP Bird por las calles de la ciudad. Así lo han confirmado desde el propio Consistorio, a las preguntas planteadas por Andalucía Información.

Como publicábamos esta semana, el Consistorio no permite que siga prestando el servicio por incumplir la normativa.

Fuentes municipales señalan que Bird operaba en la ciudad de Málaga con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ordenanza de Movilidad, vigente desde enero de 2021.

"Esta nueva normativa exige a las empresas de alquiler de VMP contar con autorización municipal de circulación y estacionamiento, motivo por el cual desde el Área de Movilidad se contactó con los responsables de esta empresa para informarles de las nuevas circunstancias", explican.

No obstante, "en el periodo para tramitar la solicitud el Ayuntamiento no les ha exigido la retirada de los vehículos ya que existía la intención por parte de la empresa de presentar la documentación en un breve plazo. Presentaron la solicitud y se les requirió la documentación que faltaba. A la vista de lo que presentaron, se les requirió nuevamente y no presentaron lo que se les exigía".

Por este motivo, confirman desde el Ayuntamiento, "el Área de Movilidad dictó resolución denegatoria a su solicitud, contra la que interpusieron recurso de reposición que es el que está actualmente en trámite".

Es por ello que "Movilidad ha dictado un acto administrativo informándoles que tienen que retirar los VMP de las calles de la ciudad. Una vez notificado este acto y si no atienden al requerimiento, en tiempo y forma, se procederá a sancionar y retirar los VMP de BIRD".