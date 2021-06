El PSOE-A proclama oficialmente a Juan Espadas candidato a la Junta

La Comisión Regional de Garantías Electorales del PSOE de Andalucía ha informado a los órganos federales y regionales, así como a las candidaturas, de la proclamación definitiva como candidato electo a la Presidencia de la Junta de Andalucía de Juan Espadas.



Esta proclamación se realiza después de la verificación de las actas y una vez transcurridas 24 horas sin que se hayan interpuesto recursos al proceso de las primarias, según ha informado a Efe fuentes socialistas.



El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ganó el pasado domingo en las elecciones primarias del partido al conseguir un apoyo del 55,05 % con el cien por cien de votos escrutados.





Espadas obtuvo la victoria con un amplio margen sobre Susana Díaz, que recabó un respaldo del 38,76 %, y sobre Luis Ángel Hierro, que cosechó un apoyo del 5,33 %.El candidato venció en seis de las ocho provincias andaluzas: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que Susana Díaz se impuso en Almería y Málaga. Hierro obtuvo más votos que Díaz en las capitales de Jaén y Cádiz.El cambio de ciclo en la federación socialista más importante del país comenzó la misma noche electoral, cuando la actual secretaria general, Susana Díaz, confirmó que no se presentará a la reelección en el próximo congreso regional, previsto para finales de año, aunque no presentó su dimisión y, durante estos meses, estará a disposición de Espadas si finalmente no dimite con le están planteado distintos cargos del partido.Ahora ambos dirigentes deberán afrontar la transición y renovación del partido en una reunión que podría celebrarse en los próximos días.Espadas ya ha confirmado que los primeros cambios se producirán de manera inminente en el grupo parlamentario, cuya presidencia ostenta Susana Díaz.Todo indica a que Díaz no será quien interpele en el próximo pleno del Parlamento al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como venía siendo habitual, y de hecho la pregunta de los socialistas en la sesión de control está firmada por el todavía portavoz José Fiscal.