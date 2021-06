CCOO-A y Junta estrechan lazos en el 13 Congreso del sindicato

El 13º Congreso de CCOO Andalucía está valiendo para varias cosas. La principal es que será la cita en la que Nuria López será reelegida como secretaria general de la organización, una vez que nadie más se ha presentado al cargo.

La segunda es que la organización sindical y el Gobierno andaluz, formado por PP y Cs, han podido estrechar lazos y mostrar más coincidencias que desacuerdos, al menos de forma pública.

En la inauguración del congreso, que constará de tres jornadas, celebrado esta mañana en el hotel Barceló de Sevilla, López aplaudió que el Ejecutivo andaluz haya cumplido una buena parte de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales durante la pandemia.

Una situación de entendimiento que ha cambiado significativamente desde finales del pasado año donde las posturas parecían irreconciliables, en plena tercera ola y sin ver del todo la luz al final del túnel en la fuerte caída que la economía andaluza estaba experimentado desde hace marzo de 2020.

Para la líder de CCOO-A que la Junta cumpla con sus acuerdos es algo que "transmite confianza y credibilidad, y a los ciudadanos confianza en los interlocutores sociales".



El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el presidente de la CEA, Javier González de Lara y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, han puesto en valor el trabajo desempeñado por CCOO de Andalucía, calificándolo de “esencial” para mejorar la calidad de vida de las personas y conseguir que Andalucía siga avanzando en derechos.

El presidente de la CEA, primero en intervenir, ha señalado que en el contexto actual “complejo y exigente marcado por una pandemia que ha generado una crisis muy diferente a la de 2008, negociar y llegar a acuerdos es fundamental”. En ese sentido, González de Lara considera necesario que se reconozca “la labor imprescindible que agentes sociales y empresariales realizan para garantizar la negociación colectiva y la paz social”.

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, tras reseñar algunos hitos importantes conseguidos gracias a las reivindicaciones sindicales como la reciente derogación del artículo 315.3 ‘Huelga no es delito’, ha recordado que las políticas de austeridad “no han servido para nada, solo para debilitar lo público y crear precariedad” y ha hecho un llamamiento a CCOO para seguir reclamando mejoras para la clase trabajadora. “La unidad de acción es nuestro mayor tesoro y tenemos que utilizarla también para parar a quien pone en duda nuestro modelo social porque donde no hay mata, no hay patata”, ha aseverado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado de “responsabilidad extraordinaria” la actitud de CCOO de Andalucía y ha dejado claro que su labor es “absolutamente necesaria para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, para avanzar en igualdad, en estabilidad, y para combatir la violencia machista y el discurso xenófobo y racista”.

Asimismo, Fernández ha destacado la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones y ha expresado su deseo de que el Plan de Reactivación y Resiliencia sea realmente capaz de mejorar nuestro modelo productivo y Andalucía sea motor y corazón de España para seguir avanzando.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, encargado de cerrar las intervenciones institucionales, ha comenzado su discurso señalando el “acierto” del lema del 13º Congreso de CCOO de Andalucía, “siempre fuertes y esenciales”, porque, como ha reseñado “así se han demostrado los trabajadores y trabajadoras en esta pandemia”.

Moreno Bonilla ha centrado su discurso en ensalzar el valor del diálogo social, del que ha dicho que “esta más vivo que nunca en Andalucía y que es absolutamente fundamental”. “Sin diálogo social no podemos avanzar”, ha apostillado. En ese sentido ha calificado la relación con CCOO de “estrecha y leal pero también de exigente y crítica” y se ha mostrado convencido de que “desde la discrepancia y las diferencias, vamos a seguir llegando a acuerdos con sentido de la responsabilidad y altura de miras porque nos une Andalucía”. “Sin duda, CCOO es una gran aliada del progreso y bienestar de nuestra tierra”, ha aseverado.

Tras afirmar que “cree en el papel fundamental de las organizaciones sindicales”, el presidente de la Junta ha anunciado que en unos días se hará efectivo el pago de los 75millones de euros en ayudas para más de 357.000 trabajadores en ERTE y fijos discontinuos, gracias al ‘Acuerdo Extraordinario de Reactivación Económica de Andalucía’ y ha avanzado que también llegará al Parlamento andaluz la Ley de Participación Institucional “un paso más en el diálogo social que irá en beneficio de Andalucía”.

Todos y todas las intervinientes han tenido palabras de reconocimiento hacia la secretaria general saliente, Nuria López, de quien han destacado su “capacidad de trabajo, su pasión por los ideales que representa CCOO y por su actitud colaboradora, capaz y valiente sin la que no hubiese sido posible sacar adelante medidas en favor de la clase trabajadora”. “Juntas somos más fuertes”, le ha dicho Castilla.

El presidente de la Mesa, Íñigo Vicente, y la presidenta 2ª, Rosa Berges, han dado paso a las intervenciones y saludado a las distintas personalidades del mundo de la política, y del ámbito sindical, empresarial, social y cultural que han asistido a este 13º Congreso.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, han puesto en valor el trabajo sindical y organizativo que se ha llevado a cabo en estos cuatro años por parte de CCOO para dar respuesta a los problemas laborales y sociales de la clase trabajadora.

En ese sentido, Nuria López, que ha presentado su candidatura a la reelección como secretaria general de CCOO-A, ha explicado que este 13º Congreso responde a un proceso de democracia interna que, como ha reseñado Carlos Aristu, “es una oportunidad para replantear, debatir y reconocernos como una organización que ha estado a la altura de las circunstacias para dar respuesta a la clase trabajadora”.

En ese mismo sentido se ha expresado López Marín, quien ha aseverado que CCOO de Andalucía, “es un referente para los trabajadores y trabajadoras, para resolver sus problemas laborales y sociales, y durante la pandemia lo hemos vuelto a demostrar, porque las mujeres y hombres de CCOO han estado al pie del cañón en los centros de trabajo y todo ese esfuerzo se ha visto recompensado con nuestra revalidación como primer sindicato de Andalucía, con 157.000 personas afiliadas”. “Nos sentimos tremendamente reconocidos y legitimados por los trabajadores y trabajadoras”, ha aseverado la dirigente.

Respecto al 13º Congreso, la secretaria general saliente ha dicho que el sindicato llega con fuerzas renovadas, propuestas y retos de futuro. “CCOO es una organización de trabajadores y trabajadoras que permite avanzar en derechos y vamos a luchar para que el trabajo sea el motor principal de las empresas, para que haya un proceso de digitalización sustentado en una transición justa, para que las infraestructuras sean motor de cambio en Andalucía y para que los servicios públicos, que han demostrado una vez más que son esenciales, se refuercen y sean garantes de igualdad”.

Unai Sordo, por su parte, ha puesto en valor la acción sindical, en general, y la capacidad organizativa de CCOO, en particular, y ha reconocido el trabajo realizado la organización andaluza en estos cuatro años y, especialmente en tiempo de pandemia. “CCOO de Andalucía no es solo la primera organización sindical en Andalucía, lo es también a nivel terrorial, ya que tiene 157.800 afiliados y afiliadas de los 975 mil con lo que cuenta el sindicato”.

En materia laboral, Sordo ha calificado de “hito” el escudo social que se ha puesto en marcha para dar respuesta a la pandemia en el marco del diálogo social y que ha permitido medidas como la de los ERTE “que ha conseguido mantener millones de puestos de trabajo y dar una respuesta diferente a las dadas en crisis anteriores”.

En cuanto a las propuestas, el dirigente sindical ha explicado que “la vacunación y las previsiones de recuperación hacen presagiar una recuperación importante de la economía para la segunda parte del año y un crecimiento de la economía muy intenso, por lo que desde CCOO vamos a seguir exigiendo que se haga un uso justo y equilibrado de los recursos y fondos europeos, y que la agenda social marque la agenda política en los próximos meses”.

En ese punto, Sordo ha situado tres líneas esenciales de actuación que pasan por la derogación de la reforma de pensiones de 2013, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por la derogación de la reforma laboral. “Estamos empeñados en que antes de agosto queden perfilados los puntos de la negociación y un marco laboral más equilibrado”. “La reforma laboral de 2012 tiene que pasar al cajón de la historia”, ha aseverado.