Moreno anuncia que ley de Participación Institucional irá pronto a la Cámara

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz "pronto" llevará al Parlamento la ley de Participación Institucional que regula la participación de los agentes sociales.



En su intervención ante el XIII congreso de CCOO-Andalucía, Moreno ha destacado que se trata de un proyecto de ley muy demandado por los sindicatos y empresarios andaluces y "será una realidad en beneficio del diálogo social".



Ha aprovechado el cónclave sindical, con presencia también del presidente de la patronal andaluza, para pedir ayuda a los sindicatos y empresarios en defensa de los intereses de Andalucía, que trasladará mañana en un encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.





También ha abogado por que Andalucía se convierta en el referente del diálogo social en España y ha valorado la actitud "colaboradora, valiente y constructiva" de la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, no exenta de discrepancias, ha apuntado Moreno.El presidente de la Junta se ha referido a la relación "estrecha, fluida y leal" con los agentes sociales que lo avalan los dos acuerdos sociales alcanzados para inyectar ayudas para hacer frente la pandemia al tiempo que ha elogiado el esfuerzo de muchos trabajadores durante la pandemia."El diálogo social está más vivo que nunca y es fundamental en esta sociedad porque si no no podemos avanzar ni canalizar los conflictos naturales", ha afirmado Juanma Moreno.Ha destacado las ayudas de 732 millones a empresas y trabajadores y que incluyen el abono de 210 euros a 357.000 trabajadores en ERTE y a fijos discontinuos, que se han empezado ya a tramitar y ha confiado en que se empiezan a pagar lo antes posible.Y, además, el Gobierno andaluz dará un paso "más" en el diálogo social con un impulso político a la ley de participación institucional, del que hay un borrador de acuerdo, y muy pronto la Junta la llevará al Parlamento para su tramitación.Ha recordado que es una ley demandada desde hace más de una década por los interlocutores sociales para regular su papel institucional.Por todos estos motivos, el presidente andaluz ha defendido que Andalucía sea un referente nacional en diálogo social y, aunque ha reconocido que es complicado, ha destacado que les une "algo mucho más fuerte que es Andalucía".