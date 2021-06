Andalucía no eliminará uso obligatorio de mascarilla hasta decisión expertos

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado este martes que la Junta no contempla eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la comunidad hasta que no diga lo contrario el comité de expertos que les asesora.



Aguirre ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que es un asunto que se ha debatido "ampliamente" entre los expertos y siempre se ha concluido que junto a las vacunas es la mejor protección contra los contagios de coronavirus.



Ha explicado que hasta donde él tiene información la modificación de esa ley no está recogida en el orden del día del comité interterritorial de mañana y ha mantenido que la mascarilla en Andalucía "sigue siendo un arma esencial" para controlar la covid-19.





"Hasta que no diga lo contrario el comité de expertos no contemplamos la no utilización de la mascarilla", ha insistido.Ha especificado que este verano en Andalucía las normas siguen siendo las del año pasado: "Por lo que si estás en la playa o vas solo por el campo no es necesario que te la pongas", ha enfatizado.