Juanma Moreno: "Espero que la reunión con Sánchez al menos sea una reunión"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha explicado que el jueves tratará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el reparto de fondos europeos y la salida definitiva de la crisis sanitaria y ha dicho que espera que la reunión "al menos sea una reunión" y que dure "un tiempo razonable".



Moreno, que ha participado en un foro organizado por El Español en Sevilla, ha dicho que "las reuniones tienen que tener un tiempo razonable para poder departir" y él lo que espera de este primer encuentro en dos años y medio es "que salgan soluciones para Andalucía".



El jefe del Ejecutivo andaluz acude a la reunión con la intención de hablar del cierre "definitivo" de la crisis sanitaria y para que se garanticen "fondos suficientes" para la comunidad, sobre todo de los europeos, ya que cree "un grave error" que las regiones "no conozcan la letra pequeña" aún de cómo va a ser la distribución.





Ha defendido el mismo reparto que se ha hecho a nivel europeo, teniendo en cuenta la población, el PIB y la tasa de desempleo y ha mostrado su confianza en que el jueves puedan encontrar "la fórmula" y que Sánchez "entienda que llegamos más lejos si gobernamos juntos", con una cogobernanza "real, no de pacotilla ni titulares".Ha advertido también de que "mesas bilaterales no debe haber", pero si hay una con Cataluña él también pedirá una con Andalucía, "no para asuntos de deslealtad al marco constitucional, sino de interés general".Moreno ha subrayado en todo momento el peso de Andalucía como la comunidad "más poblada y más importante" del país.Ha asegurado que "si Andalucía no sale bien de esta crisis España no va a salir bien, por razones obvias", aludiendo al PIB, al tamaño de la comunidad y a su población, por lo que entiende que a la hora de rediseñar el plan de reconstrucción económico el Gobierno central "necesariamente" debe pensar en la comunidad."Todo lo que sea orillar a Andalucía llevará al conjunto de nuestro país a un crecimiento más lento y más lastrado", ha añadido Moreno, quien cree que eso es algo que Sánchez "tiene que tener claro".El presidente de la Junta ha mantenido que Andalucía siempre es "un contrapeso" para que se piense en el conjunto del país, en la solidaridad interterritorial y en "la igualdad plena".Ha detallado que el jueves también viajará a Cataluña para participar en Barcelona en una mesa del Círculo de Economía, mientras que el viernes estará en Sevilla en la reunión con todos los embajadores de la Unión Europea dentro de la presidencia de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.