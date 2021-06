A Abascal le da igual Susana Díaz o Juan Espadas: "El PSOE es una catástrofe"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha despreciado este lunes el resultado de las primarias de los socialistas andaluces y ha denunciado que el PSOE es "una catástrofe le pongan el nombre que le pongan".

"Me da igual Susana Díaz, Juan Espadas o Pedro Sánchez, el PSOE es una catástrofe para España le pongan el nombre que le pongan", ha denunciado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, un día después de las primarias celebradas por los socialistas andaluces.

Más allá de ellas, Vox reclama un adelanto electoral en Andalucía, seguro de que el Parlamento salido de los comicios de 2018 no reflejan a la sociedad actual y de que Ciudadanos, socio del PP en el Gobierno de la Junta, no es "de fiar". En esas elecciones, Abascal cree que se confirmaría la "derrota" del PSOE andaluz y el PP ya no dependería de un partido "en descomposición" como Ciudadanos.

Mientras, ha asegurado que Vox no está "en guerrita" con el Ejecutivo de Juanma Moreno, sino que simplemente reclama que se cumpla el pacto al que llegaron para su investidura y se tenga en cuenta al partido para la presentación de leyes e iniciativas.

Abascal ha garantizado que su partido no aceptará medidas que sean "un trágala" y seguirá votando en contra en el Parlamento de todas aquellas leyes que no hayan sido debatidas y consensuadas con ellos. "Eso haría cualquier partido decente", ha apuntado.