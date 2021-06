Teresa Rodríguez sobre Felipe VI: "Las medallas, como la tierra, para quien las trabaja"

La diputada y líder andaluza de Anticapitalista, Teresa Rodríguez, ha rechazado este miércoles que la Junta conceda a Felipe VI la primera medalla de honor de Andalucía, al asegurar que las medallas, "como la tierra, para quien las trabaja" y que se trata de un reconocimiento "ideologizado".



La parlamentaria gaditana comparte en la red social Twitter el pronunciamiento realizado por Adelante Andalucía, la coalición que refundará a finales de mes sin Podemos e IU.



Con una foto del rey invertida, en la que se puede leer "las medallas, como la tierra, para quien las trabaja", esta formación se pregunta: "¿A quién le van a dar hoy la primera Medalla de Honor de Andalucía?"





"¿A los sanitarios, docentes, cuidadoras o cajeras que tan imprescindibles han sido durante la pandemia?. No, al rey", responde el mensaje de Adelante Andalucía, retuiteado por Teresa Rodríguez.Además, en declaraciones difundidas por su partido asegura que el rey de España "no ha hecho nada" por Andalucía y estuvo "completamente desaparecido" durante la pandemia.En su opinión, la concesión de la medalla es un "indisimulado intento de las derechas, del PP y de Moreno, por limpiar la imagen a la monarquía, que no está en sus mejores momentos después de los casos de corrupción"."Si quieren limpiar la imagen de la monarquía que lo hagan con sus propias aguas y no con los recursos del pueblo andaluz. Es una medalla ideologizada y no merecida", ha apostillado.Se trata de la primera vez que la Junta concede esta distinción, de carácter extraordinario y creada mediante decreto del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el pasado 21 de diciembre.Está previsto que al acto, en el Palacio de San Telmo, asistan el Consejo de Gobierno al completo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el teniente general José Rodríguez, Jefe de la Fuerza Terrestre.