Marín: "En Andalucía se instala el sanchismo con la victoria de Espadas"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afirmado este lunes que en el PSOE de Andalucía "ha ganado y se ha instalado el sanchismo" con el triunfo en las elecciones primarias de Juan Espadas y ha expresado su preocupación por que se traduzca en decisiones políticas de "maltrato" a esta comunidad autónoma.



En una entrevista en Canal Sur Radio, Marín ha apuntado que la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que ha perdido las primarias de su partido frente a Espadas, no compartía las mismas políticas que el candidato ganador alineadas con las del presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



En este sentido, el vicepresidente ha señalado que le preocupan las posiciones que pueda plantear Espadas como próximo candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, entre ellas una subida de impuestos y el "maltrato" a Andalucía en el reparto de los fondos europeos, entre otras cuestiones.





También Espadas respalda los indultos que plantea el gobierno central para los presos independistas catalanes, ha lamentado Juan Marín, quien ha indicado que Susana Díaz no comparte esas y otras posiciones del partido federal.Juan Marín, que ha felicitado a Espadas, como "buen amigo", ha reconocido que tiene un perfil parecido al suyo e incluso al del presidente andaluz, Juanma Moreno, y ha sostenido que "hay que esperar y dar un tiempo para ver dónde se dirige en sus posiciones".No obstante, ha asegurado que el resultado de las primarias no cambia la situación en Andalucía y "no habrá adelanto electoral" .En relación a la manifestación este domingo en Madrid contra los indultos, el vicepresidente andaluz ha precisado que era una concentración de la sociedad civil y no de los políticos y no fue porque no puede estar en todos sitios y, en este sentido, ha recordado que el viernes participó en otra concentración en una localidad gaditana contra los indultos.Preguntado por la situación del ayuntamiento de Granada, el también líder de Ciudadanos en Andalucía ha defendido el trabajo del alcalde, Luis Salvador (Cs), para intentar formar gobierno y, si no lo consigue, "se planteará otras salidas", aunque ha apuntado que la alternativa sería el socialista Francisco Cuenca, que está imputado por prevaricación.