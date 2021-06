Susana Díaz anuncia que dará "un paso al lado" y no revalidará su cargo

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha anunciado este domingo que va a dar "un paso al lado" sin dimitir de su liderazgo en la federación andaluza, y que no va a optar por revalidar en dicho cargo en el próximo Congreso regional que el PSOE-A tiene previsto celebrar este año.

Así lo ha anunciado Susana Díaz en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla tras conocer su derrota en las primarias que el partido ha celebrado para elegir candidato a la Junta en las próximas autonómicas, en las que ha triunfado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, con un 55% de apoyos.

Susana Díaz ha felicitado a su rival en este proceso y ha dicho que, a partir de ahora, se pone a su "disposición" para que logre el objetivo de recuperar la Junta para el PSOE-A en las próximas elecciones andaluzas, y ha considerado que a Espadas le corresponde a partir de ahora ir marcando "la política" del partido.

Ha apuntado que, a partir de ahora, y a la espera de que se celebre el próximo Congreso regional, ella no va a "estorbar" a Espadas, quien marcará la política del partido a partir de ahora y se va a dedicar a "ayudar" al candidato socialista a la Junta, aunque sin dimitir de su cargo de secretaria general hasta que llegue el Congreso regional.

"No entiendo que haya ningún motivo por el que tenga que tenga que abandonar la Secretaría General", según ha recalcado Susana Díaz, quien ha insistido en recordar que lo que ahora se han vivido han sido unas primarias para elegir a la persona candidata a la Presidencia de la Junta y luego llegará el congreso regional para elegir a la persona que estará al frente de la Secretaría General del partido.

Tras defender que ella y su equipo han hecho un "campañón" y que al final han recibido un "respaldo enorme que era impensable" cuando arrancó la campaña, con 14,000 hombres y mujeres que nos han dado su confianza", Susana Díaz ha querido dejar claro que Espadas, al que ha llamado para felicitarlo por su triunfo, tendrá por su parte "generosidad absoluta" porque ella entiende el partido "con generosidad".

"Yo me echaré a un lado, y yo ayudaré", según ha recalcado Díaz, quien ha indicado que ella siempre ayudará y aportará su opinión en los que Espadas le requiera y, si no, arrimará el hombro: "Por mi parte va a tener generosidad absoluta, en lo que quiera saber mi opinión, se la daré, y en lo que él tenga a bien tomar sus decisiones, las respetaré".

En este periodo transitorio, según ha añadido, el candidato a la Junta es el que debe ir "marcando las directrices" sobre los objetivos y prioridades: Y voy a ser la "primera que va a ayudar, arrimaré el hombro, colaboraré y estaré a disposición de lo que necesite". Ha negado que de este proceso se salga "divididos": "Tenemos que salir como una piña, tenemos que ayudar, aquí todos aportamos. Si nos unimos, seremos todos más fuertes".

Susana Díaz ha reconocido que le hubiera gustado ganar este proceso, como es lógico, pero que se siente satisfecha de él porque ha "ganado el PSOE". "Me quedo con un proceso donde han votado miles de compañeros y en el que he recibido un inmenso caudal de cariño. Ese caudal te lo quedas", ha apuntado Díaz, quien ha recalcado que ella ha defendido los valores en los que cree, como la autonomía de Andalucía .

"Estaré en cada momento donde mis compañeros quieran y crean que soy útil. Donde ayude y sea útil, estaré, y donde no sirva, no estorbaré", ha sentenciado.

"El lunes seré leal al presidente del Gobierno y al candidato, porque soy leal al PSOE y soy libre para defender lo que quiero y deseo, y a mi partido, que aspiro a que vuelva a gobernar en Andalucía", ha señalado.

Susana Díaz no ha aclarado si seguirá o no como presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, tras ser preguntada a ese respecto, y ha apuntado que ese será uno de los asuntos que aborde con Espadas. Ha indicado que no ha hablado con Pedro Sánchez.

Ha comparecido acompañada de compañeros del grupo parlamentario, como el portavoz parlamentario, José Fiscal; de miembros de la Ejecutiva Regional o de la secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez. A su llegada a la sede regional ha recibido una ovación de varios compañeros que la esperaban en la puerta.