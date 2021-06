Susana Díaz lanza en el cierre de la campaña un llamamiento a "unir al partido"

La secretaria general del PSOE-A y candidata en las elecciones primarias de este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lanzado este sábado en Sevilla en el cierre de la campaña un llamamiento a "unir al partido" y para que los militantes voten este domingo "en las urnas con acento andaluz, con la blanca y verde, y con la libertad de que en Andalucía decidimos los socialistas andaluces".

Díaz ha defendido que "el PSOE de Andalucía es la historia de la igualdad y de la defensa de la blanca y verde" en el cierre de campaña que ha protagonizado en el barrio de Triana en Sevilla y donde se han congregado cerca de medio millar de militantes, tras haber mantenido encuentros en Osuna, La Carlota, Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, según ha manifestado su candidatura por medio de una nota.

Susana Díaz ha aseverado que "hemos despertado al PSOE" y ha defendido que "será posible la unión en el PSOE" al argumentar que en su campaña "no hemos entrado a faltar ni a descalificar a nadie, porque quien ofende no une".

Ha recordado que "no lo he perdido de vista nunca porque somos compañeros y tengo claro quién es el adversario, que está fuera y es la derecha, a la que hay que desalojar de San Telmo".

La candidata Susana Díaz se ha mostrado "profundamente emocionada", tras "más de 25.000 kilómetros y más de 300 encuentros en casas del pueblo de toda Andalucía", en los que ha observado que "cada día que pasaba, la ola iba creciendo y hoy la ola de ilusión esperanza, valentía, unidad y energía positiva es imparable".

La socialista ha comenzado dando las gracias "al equipazo" que le han llevado "en volandas en esta campaña" y al que ha definido como "un equipo de hombres y mujeres valientes que solo ofrecemos nuestro trabajo".

"No tenía BOJA y no me imaginaba que tendría a tantos compañeros a nuestro lado", ha resaltado, antes de sostener que en estas primarias "decidimos dos cosas: la candidatura y el modelo de partido" y ha recordado que "mañana solo están llamados a las urnas los hombres y mujeres del PSOE de Andalucía".

"No somos la candidatura de Madrid porque esto no es Madrid, esto es el PSOE de Andalucía", ha aseverado Díaz.

Ante unas primarias que ha descrito como "exprés" al convocarse "dos meses antes de lo que correspondía", Díaz ha defendido que "los socialistas andaluces tenemos el mismo derecho a decidir en las mismas condiciones que el resto de los socialistas de España " y que "somos leales porque lo llevamos de serie, lo llevamos dentro".

Además, ha reiterado que "no queremos ser más que los demás ni nos conformamos con menos".

"MI MOCHILA SOLO TRAE LA DEFENSA DE ANDALUCÍA"

"Mi mochila solo trae la defensa de Andalucía, la libertad y los valores del PSOE, y me siento rebelde, rebelde para decir que los socialistas ganamos las elecciones y somos el partido mayoritario en el Parlamento", ha asegurado Díaz.

De este modo, ha recordado que "a esta ola de valentía, esperanza y unidad no la para nadie hasta que volvamos al gobierno de la Junta".

"Os prometí una cosa cuando llegué a la Presidencia: honestidad y honradez, y he estado seis años en la Junta, nos han mirado con lupa y no han podido encontrar una sola mancha ni señalar a ningún socialista que me acompañara en el gobierno", ha sostenido Díaz.

Por otro lado, Díaz ha denunciado que "la foto de mañana en Colón se la hacen aquí 24 horas todos los días, porque es la foto de San Telmo de la derecha abrazada a la ultraderecha".

Así, ha instado al presidente del PP, Pablo Casado, a "leer un manifiesto pidiendo a la ultraderecha que condene la violencia machista y que pida perdón", porque "no puede ser que, en esta semana tan negra, con las muertes de Rocío en Martín de la Jara, de las niñas de Tenerife y no sabemos si también de Alicia (Marmolejo), una cámara que ha muerto no sabemos en qué circunstancias y que nos cubrió hace unos días en Huelva, no puede ser que sigan blanqueando en Andalucía a los que niegan la violencia machista".

La socialista ha criticado que "la derecha se intentó apropiar de los símbolos como la bandera y ahora intenta apropiarse de la libertad, y no lo permitiremos".

Por ello, Díaz ha reclamado que "hagamos honor al partido que somos, el partido de la libertad de Fernando de los Ríos".

"No os vamos a fallar, volveremos tras estas primarias a rendir cuentas y nos tenéis que ayudar porque queremos hacer cambios profundos, porque éste es el momento", ha defendido la candidata.

"PINTAR UNA ANDALUCÍA VERDE, FEMINISTA Y DIGITAL"

Frente al gobierno de las derechas, Susana Díaz ha llamado a "volver a pintar una Andalucía feminista, verde, digital y tolerante" y se ha comprometido a "hacer de verdad políticas de izquierdas", bajando la ratio a 20 alumnos, a darle dignidad a los profesores, sanitarios y a las mujeres de ayuda a domicilios, y a poner "freno a quien quiere especular con los trabajadores, como están haciendo las eléctricas con la factura de la luz".

Díaz también ha llamado a "enseñar en los colegios la memoria democrática de esta tierra, aunque la derecha grite y chille", porque "deben saber los jóvenes que hubo una guerra civil, una dictadura y una transición".