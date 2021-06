Velasco: Las ayudas a empresas serán específicas y no generales

El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, ha avanzado hoy que a partir de ahora la Junta destinará las ayudas a empresas de forma más específica y no general para que no desaparezcan sectores como el aeroespacial, cuya pérdida será "irreparable".



Hasta ahora el Gobierno andaluz ha distribuido las ayudas a las empresas para que llegaran a todas de forma general ante la necesidad de actuar rápido para paliar los efectos de la crisis generada por la covid-19, pero a partir de ahora tendrán un destino más específico y no se actuará mediante "artillería pesada", ha explicado Velasco.



En un coloquio sobre reactivación económica tras la covid-19, Rogelio Velasco ha destacado que en general todos los sectores económicos han empezado a crecer este año, aunque hay "síntomas preocupantes" frente a otros que arrojan "esperanza".





De hecho, ha apuntado que crecen con fuerza el turismo, la industria y los servicios y también ha vuelto la confianza de las familias que han ahorrado durante la pandemia y han retomado las compras de coches, de bienes duraderos y de ropa, entre otros productos y servicios.El consejero ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno andaluz para bajar impuestos y reducir trabas administrativas a las empresas, lo que ha abonado el campo para obtener resultados en forma de incremento en más de un sesenta por ciento de la inversión extranjeros y en la instalación de proyectos tecnológicos en Andalucía de empresas como Google y Vodafone."Esto no es fruto de la casualidad sino del trabajo que se ha hecho para que la economía andaluza sea más flexible y ágil y generar confianza en los inversores", ha destacado Velasco.Ha apostado por ofrecer una "imagen moderna, tecnológica y avanzada de Andalucía"" y, para ello, ha abogado por aumentar el tamaño empresarial como principal vía para conseguir un crecimiento robusto de la economía.Tras valorar el fuerte crecimiento de autónomos en Andalucía en el 2020 (más de 25.000 nuevos), ha precisado que "no se puede crecer de forma robusta sólo con autónomos" porque son las grandes empresas las que se internacionalizan e invierten en innovación.En este sentido, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha matizado que el crecimiento de autónomos viene también derivado de la externalización de servicios de las grandes empresas y ha sostenido que esa es la base para ganar tamaño empresarial.También ha participado el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, quien ha asegurado que se ha consolidado en Andalucía un cambio de ciclo político y económico gracias la política del gobierno andaluz que "ofrece soluciones" a los ciudadanos y a las empresas.Todo esto conduce a unos buenos resultados que en el turismo se traducen en más de 26.000 reservas hoteleras en Andalucía en la última semana, muy por encima de Canarias y Baleares, según Marín, y a lo que ha contribuido las iniciativas puestas en marcha en el último año como el sello Andalucía Segura, el bono turístico, el seguro internacional y las ayudas directas al sector.