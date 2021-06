Marín avisa de que el adelanto electoral en Andalucía "frenaría" su crecimiento económico

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha sostenido este viernes que un posible adelanto electoral en la comunidad como el que "algunos están queriendo provocar frenaría" su crecimiento económico.

Así lo ha advertido el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en el transcurso de un encuentro informativo sobre la reactivación económica de Andalucía tras la crisis del Covid-19 organizado en Sevilla por Europa Press en colaboración con Fundación Cajasol, Atlantic Copper y Cepsa, y en el que también han participado el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor.

Juan Marín ha destacado durante su intervención indicadores que "invitan al optimismo" sobre la recuperación económica en Andalucía tras la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, como que "se han firmado en el último mes más de 90.000 contratos en el sector turístico" de cara al verano, "un 22% más que el año pasado en el mismo periodo", o que se lleven encadenados "cuatro meses de bajada del paro" en la región, y ha advertido de que "lo que puede frenar el crecimiento andaluz son unas elecciones".

En esa línea, el vicepresidente ha incidido en que una convocatoria electoral ahora "frenaría la economía, el crecimiento andaluz", y ha querido dejar claro que, aunque "algunos están queriendo provocar" ese adelanto de los comicios, "no va a haber elecciones en Andalucía", y, en cambio, sí "va a seguir habiendo estabilidad" y "bajando impuestos" el Gobierno andaluz, que seguirá "de la mano de las empresas y los trabajadores para que esta tierra tenga las oportunidades que se merecen".

Juan Marín ha garantizado así que el Ejecutivo de PP-A y Cs continuará con "las reformas que nos comprometimos a hacer", que es "la labor que debemos seguir de aquí a que termine la legislatura, a final de 2022", y ha lamentado que "hay muchas ganas de desestabilizar" al Gobierno andaluz.

EL VALOR DE LA "ESTABILIDAD"

Ante ello, ha remarcado que, cuando "hay incertidumbre, no hay estabilidad, seguridad jurídica, no se establecen las normas que cualquier empresario necesita para generar actividad económica en un territorio, todo lo demás no sirve". "Lo estamos viendo", ha dicho, y ha aludido así lo que "ha pasado en Cataluña, que era un motor económico en este país".

Ha defendido que en Andalucía "estamos en un buen momento" que "tenemos que aprovechar", y ha reivindicado reformas del "Gobierno del cambio" en materia fiscal y de simplificación administrativa que "han multiplicado el atractivo de nuestra comunidad".

Además, el también consejero de Regeneración ha puesto de relieve la influencia que sobre la economía andaluza va a tener, en su opinión, la recientemente aprobada en el Parlamento andaluz Ley contra el Fraude y la Corrupción impulsada por su departamento, como "una herramienta para la recuperación de la confianza, ya que damos una imagen de tierra limpia para poder invertir, una nueva Andalucía de oportunidades, donde se valora el talento al margen de colores políticos", según ha sostenido.

Asimismo, ha valorado el cambio que la Formación por el Empleo ha dado en Andalucía en los dos últimos años, después de que "había expedientes y becas sin abonar desde hace más de una década". "La formación para el empleo estuvo paralizada varios años por culpa de la corrupción, y ahora hemos implantado un nuevo modelo más transparente que ya se ha activado", ha subrayado Juan Marín.

REUNIÓN SÁNCHEZ-MORENO

Por otro lado, sobre la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá el próximo jueves, 17 de junio, en el Palacio de La Moncloa con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Marín ha insistido en señalar que "se tendría que haber celebrado hace ya mucho tiempo", ha puesto de relieve que el jefe del Ejecutivo se ha reunido con otros presidentes autonómicos antes que con el andaluz, y al hilo ha sostenido que cree que Sánchez "no es consciente de que España no puede salir de la crisis sin Andalucía".

De igual modo, ha valorado la ronda de reuniones que Juanma Moreno va a mantener el próximo martes con los portavoces de los grupos parlamentarios para que puedan "hacer propuestas y plantear sus posicionamientos" de cara a dicha reunión, y ha sostenido que la iniciativa de convocar esos encuentros es "una clara muestra" de que desde el Gobierno andaluz "estamos abiertos a ese diálogo y participación", aunque el propio Marín ha dicho no tener "mucha confianza" en el resultado que pueda salir de esos encuentros.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, sobre los fondos europeos para la recuperación económica que van a llegar a España en el marco de la pandemia de Covid-19, Juan Marín ha puesto de relieve que él es "el presidente de los fondos 'Next Generation' del Gobierno andaluz" y no tiene "ni idea de cómo el Gobierno de España va a repartir los fondos europeos".

"Ni yo ni ningún empresario", ha apostillado, para subrayar que "se nos pidió --por parte del Gobierno-- que presentáramos proyectos", y por parte de la Junta "validamos 151 proyectos por valor de 33.000 millones de euros" que él mismo envió "a Madrid el 29 de diciembre pasado, con mi firma desde mi correo electrónico".

Y además "envié mas de 2.300 proyectos de empresarios, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, por valor de 53.000 millones de euros más a Madrid", ha continuado el vicepresidente andaluz, que ha remarcado que "el Gobierno de España tenía el 29 de abril como plazo establecido por la Unión Europea para enviar el Plan de Reactivación y Resiliencia" de España, y ha criticado que lo envió pero "se le olvidó mandar una copia" a las comunidades autónomas, de forma que "no tenemos ni idea" del mismo.

El vicepresidente ha insistido en señalar que el Gobierno va a repartir "directamente" esos fondos europeos, y él no sabe "cuánto va a venir, cuánto nos va a llegar" a Andalucía, aunque sí sabe "lo que nos corresponde por derecho".

Así las cosas, ha defendido que el presidente de la Junta tiene que hablar "fundamentalmente" con Pedro Sánchez el próximo jueves "primero de respeto y lealtad, y después, que nos diga qué va a hacer con esos fondos, por qué va a apostar" con los mismos, "cómo van a llegar, si se va a reformar de una vez por todas la financiación autonómica", entre otras cuestiones.

Juan Marín ha apostado por ir a esa cita en La Moncloa "sin complejos", desde la premisa de que "no se puede reactivar España, reconstruir" el país "después de una crisis Covid, sin Andalucía", la comunidad autónoma "más poblada, con un presupuesto de 43.000 millones de euros" y cuyo PIB "aporta más de 170.000 millones de euros al año" al Producto Interior Bruto nacional, según ha puesto de relieve.

Tras insistir en que Sánchez "tendría que haber llamado el primero en la lista" de presidentes autonómicos a Juanma Moreno, pero "una vez más nos ha faltado al respeto", Juan Marín ha concluido reconociendo que es "muy escéptico" respecto de que "esa reunión vaya a tener ningún resultado positivo especialmente para Andalucía".