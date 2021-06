Rocío Ruiz asegura que ha cumplido sus objetivos sociales y ha frenado a Vox

La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), asegura que ha cumplido con los grandes objetivos sociales que se marcó "a pesar de la pandemia" y sostiene que ha frenado "total y absolutamente" las acometidas de Vox respecto a la igualdad y los menores no acompañados.



En una entrevista con Efe, Ruiz ha explicado que cuando tomó posesión del cargo las políticas de igualdad fueron objeto de atención de Vox, socio parlamentario del Gobierno andaluz de coalición entre el PP y Cs, y ha enfatizado que "había unos límites y, evidentemente, de ahí no me he movido ni un milímetro".



"Estoy en las antípodas de ellos", subraya la consejera en referencia a Vox antes de apuntar que existen cuestiones en las que pueden llegar a acuerdos, como las mejoras en la dependencia, y otras en las que ha tenido que aguantar "estoicamente" los "envites" de la formación política, como con los menores no acompañados.





También hay otros aspectos en los que "evidentemente" no puede llegar a acuerdos con Vox, como en la violencia de género, que "niegan" cuando subraya que es un "hecho constatable" y se trata de una cuestión de derechos humanos "fundamental" que aborda una "violencia estructural y específica por el hecho de ser mujeres"."De ahí no me voy a mover", enfatiza la consejera, que destaca el hecho de que, en contra del vaticinio del PSOE, que se manifestó rodeando el Parlamento el día de la firma del pacto de Gobierno, no han cerrado el Instituto Andaluz de la Mujer ni el teléfono de atención a las mujeres y además han "blindado" el presupuesto de igualdad.Ha asegurado que han duplicado las subvenciones a las asociaciones de mujeres y ha resaltado que no han "escatimado" en acuerdos con otras consejerías, como las de Salud, Educación, Justicia o Empleo, para ayudar a las mujeres y avanzar en detectar la violencia de género "a tiempo".Ruiz ha recordado que le echaron de una manifestación del Orgullo en Madrid y "ahora a quien quieren echar es al PSOE. ¡Cómo cambian las cosas en dos años!", ha exclamado antes de indicar que en breve recogerá su cuarto premio de asociaciones y entidades LGTBI.Atribuye esos reconocimientos a que no ha "politizado" la defensa de estos colectivos sino que ha abordado su defensa como un tema de "derechos humanos puros y duros", y ha insistido en la necesidad de "respetar y educar" en diversidad y combatir los delitos de odio.Por ello, ha anunciado que la Junta de Andalucía se va a presentar como acusación particular contra los delitos de odio porque "no podemos permitir una sociedad tan polarizada, donde no haya límites en las redes ni en ningún ámbito para esos delitos. Estamos llegando a una sociedad totalmente enfrentada", ha lamentado.Respecto a los menores no acompañados, ha dicho que aguantó "estoicamente el envite" de Vox cuando plantearon dejar de apoyar en el Parlamento al Gobierno por acoger a trece chavales procedentes de Ceuta, donde hubo una "crisis humanitaria" porque desde Marruecos "han usado" a los menores para "presionar" al Gobierno de la nación.Esos trece menores, que llegarán en breve a Andalucía, se unirán a los 3.000 que tiene acogidos la Junta, de ellos 1.700 no acompañados, ha indicado Ruiz tras rechazar que sean chavales conflictivos y apuntar que encuentran trabajo uno de cada tres que cumplen la mayoría de edad.LOGROSRocío Ruiz se muestra satisfecha de las iniciativas adoptadas en esta legislatura respecto a infancia, dependencia y la pobreza gracias al "compromiso social total y absoluto" del Gobierno andaluz, donde defiende que las políticas sociales tienen "un lugar muy importante".Entre ellas, ha citado las mejoras en el sistema de dependencia, donde había "mucho margen de mejora" porque se trataba de un sistema "infrafinanciado" desde la ley que lo abordó en el 2006 y no llegaba a las personas, por lo que su primera medida fue aumentar su presupuesto en 400 millones hasta destinar 1.741 millones este año.Además, está pendiente de modificar un decreto para cambiar la forma en que se tramitan los expedientes de dependencia y evitar lo que les pasó al llegar a la Consejería, cuando había 34.000 informes en papel que "no existían".Otra de las cuestiones que han centrado sus esfuerzos es la relativa a "la pobreza estructural que padece Andalucía", que afecta a tres millones de personas, más de ellos 600.000 menores, de los 8,4 millones de habitantes que tiene la comunidad, lo que pretende atajar cambiando el enfoque que se ha tenido hasta ahora.