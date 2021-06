Más País toma cuerpo ya en la provincia de Cádiz

Más País trata de tomar las riendas de su devenir como partido constituido recientemente pero la coyuntura política continúa marcando los tiempos. La repetición de las elecciones generales en noviembre de 2019 precipitó que el movimiento liderado por Íñigo Errejón presentara candidaturas en Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada. Los 56.445 votos cosechados, el 1,32% del total, animaron a crear estructura, pero la pandemia y la convicción de que había que enraizar el proyecto en Andalucía con paso firme enlentecieron el ritmo hasta el punto de que solo casi un año nombraron líder en la asamblea fundacional. Ahora, Esperanza Gómez, diputada por Unidas Podemos en la anterior legislatura y posteriormente senadora por designación del Parlamento en representación de Adelante Andalucía, se ve obligada a poner fecha también para los próximos objetivos. La posibilidad de ir a urnas, en cita electoral regional y/o nacional anticipadas y el éxito en Madrid el 4 de mayo, aceleran el ritmo. “Estamos preparados para unas elecciones”, asegura en conversación telefónica, aunque lo urgente es canalizar el aluvión de simpatizantes que llaman a la puerta antes de septiembre.

“Están interesados en sumarse ciudadanos sin militancia política previa, universitarios, muchos simpatizantes del PSOE y socialdemócratas, todos del entorno progresista”, explica, por su parte, Mario de Diego, vinculado a UGT durante una década, ex miembro de Adelante Jerez, y uno de los dos responsables territoriales para conformar estructuras de orden comarcal en la provincia de Cádiz. “Es gente normal, diversa”, apunta, por su parte el joven violinista algecireño debutante en estas lides Daniel Valencia, “gente muy coherente”, bromea, seducida por un proyecto transversal que apuesta por la justicia social, la regeneración de las instituciones y el feminismo”, y que tiene como principales señas de identidad el ecologismo político y una mirada netamente andaluza. “Queremos instalar placas solares en los tejados de los edificios públicos para impulsar la energía renovable pero también queremos que las placas se construyan aquí, en nuestra tierra, en lugar de importarlas de China”, resume la máxima responsable de la organización a nivel regional, quien también considera necesario “dejar atrás el ruido”.

En este sentido, De Diego es partidario de superar la dinámica de enfrentamiento de Unidas Podemos. “Esto no va de fascismo contra comunismo, sino de dar soluciones a los problemas de los andaluces, de la salud mental, del medio ambiente o de cómo conseguir reducir el paro y conseguir empleo”, apunta. Valencia abunda: “Si los ciudadanos votan a Vox es porque hay población que considera que puede ser opción; hay quien dice que no se puede hablar con ellos, defiendo que hay que rechazar cualquier iniciativa que sea intolerable, pero también escucharlos, debatir en lugar de confrontar, proponer y hacerlo pueblo a pueblo según la realidad local”.

Con el objetivo de sustituir al PSOE, “liderando el bloque progresista”, como en la Comunidad de Madrid, Esperanza Gómez reconoce que le preocupa, como a sus colaboradores provinciales, la división que multiplica las opciones de izquierda. “Pensamos que las alianzas son fundamentales, sobre todo en el ámbito municipal”, donde prevén presentar listas en las próximas elecciones, afirma, pero en Andalucía “no hay contacto formal ni informal con Teresa Rodríguez” en la actualidad. Tampoco hay previsión de entablarlo a corto ni medio plazo porque “ahora mismo no sumaría, sino que restaría” cualquier eventual pacto. Con respecto al papel que juega Unidas Podemos, señala que el partido “es irreconocible a día de hoy” porque, lamenta, “ocupa el lugar que tradicionalmente ha ocupado IU”. “Y no, no nos hemos metido en política para eso”, concluye.