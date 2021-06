Alberto Garzón se descarta como candidato de Unidas Podemos en Andalucía

El ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha descartado como candidato de Unidas Podemos por Andalucía a la presidencia de la Junta en las futuras elecciones andaluzas. “Yo no me veo pese a que mucha gente me lo ha ofrecido”, ha manifestado Garzón durante su participación en la noche de este jueves en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía.

Unidas Podemos no tiene cabeza visible aún y el nombre de Alberto Garzón había cogido fuerza en las últimas semanas. Su posición en el Consejo de Ministros y su relevancia dentro del partido le hacían ser favorito en las quinielas. Incluso este mismo jueves el líder de IU en Andalucía, Toni Valero, ha manifestado que Garzón sería un “excepcional candidato” de UP “si está disponible”.

Pero nada más allá de la realidad. Garzón ha insistido en que “no le da ansiedad” que UP no tenga aún su candidato a la presidencia de la Junta “porque no hay elecciones convocadas” y “porque lo primero es dar con un proyecto que sea capaz de sintonizar con la ciudadanía y sus problemas”.

Durante su intervención en 7TV, el líder de IU ha asegurado que “Andalucía tiene mucho que ofrecer al debate política nacional” pero “Andalucía no debe ser ariete de otras comunidades como Cataluña, como ha hecho el PSOE y el PP”.

Garzón ha dejado claro que “ahora tiene la tarea de estar en el Ministerio y de coordinar IU en España” y que no piensa bajar a Andalucía y que “deben ser los andaluces quienes decidan”.

Por otro lado, cuestionado por la situación que viven los partidos de izquierda en Andalucía, Garzón ha lamentado que en Adelante “se ha pasado de la unidad a una situación que no me gusta porque la gente nos debe de ver útiles”. Además, ha dicho que “hay que evitar” que haya cuatro formaciones políticas de izquierda diferentes que concurran a las andaluzas.