Las aerolíneas ofertarán 4,8 millones de plazas a Andalucía este verano

Las aerolíneas tienen previsto ofertar entre junio y septiembre 4,8 millones de plazas a Andalucía, por lo que la posición de "crecimiento" del sector turístico se va produciendo "de forma rápida", según el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín.



Durante su comparecencia en el pleno del Parlamento, Marín ha señalado que los aeropuertos andaluces han recibido de abril a mayo 2.364 vuelos, lo que supone un incremento del 1.476 % respecto al 2020, con 2.214 vuelos más, y se han registrado 163.000 llegadas de pasajeros internacionales, un 7.423 % más, 160.500 turistas más en términos absolutos.



A 31 de mayo, ha precisado, las aerolíneas tienen previsto ofertar un total de 4,8 millones de asientos para Andalucía entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, lo que supone un crecimiento del 87 % respecto al verano del año pasado, en el que "sí había apertura y movilidad", ha recordado.





Por mercados, España, Reino Unido, Francia y Alemania acaparan el 61,36 % de los asientos ofertados hacia Andalucía de junio a septiembre y muestran tasas de crecimiento cercanas o superiores al 80 %, lo que demuestra a su juicio que la comunidad "mantiene su posición de líder en materia turística"."Son datos lo suficientemente importantes como para entender que el turismo ha vuelto a recuperarse, y lo ha hecho gracias a las acciones de las instituciones pero también, y sobre todo, gracias a la fortaleza y el músculo del sector empresarial y a la base de ese músculo, que son sus trabajadores", ha alabado el vicepresidente.Ha destacado que cada semana se multiplica casi por cuatro el número de reservas en la comunidad respecto a la anterior y que Andalucía está un punto y medio por encima de cualquier otra comunidad en la firma de contratos en el sector turístico, con la creación de 90.640 empleos, un 22,2 % más que en el 2020.Marín se ha mostrado convencido de que estas previsiones "se van a superar" y que el 2021 terminará "con datos que permitan, no solo que muchos trabajadores salgan de los ERTE, sino que muchas empresas se sigan constituyendo y generando empleo y riqueza en la comunidad".El diputado socialista Felipe López ha acusado a Marín de "parecer que ha inventado lo que representa Andalucía como potente imán para atraer visitantes, cuando esto ha representado el trabajo de mucha gente" y ha mostrado el "compromiso" de su grupo con el sector "aunque este Gobierno no nos guste", ha dicho.López ha acusado a la Junta de hacer "un ridículo espantoso" y "ruido permanente" contra el Ejecutivo central y ha sostenido que "nunca se había visto en esta tierra un Gobierno tan mentiroso y manipulador", con "falsedades" como anunciar que era la primera región europea con "pasaporte covid".El portavoz de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha criticado a Marín por "autoproclamarse cascarón de huevo" y ha dicho que "se le escucha ahora y hace un año y medio y es la misma película: anclado en las cifras y en las previsiones", además de recordar que "sin contención de la pandemia no hay recuperación, y España está 75 puntos por encima de la media de España en incidencia".Ángela Mulas, de Vox, ha instado a la Junta a plantearse el fin de las restricciones que "ya no tienen justificación, son innecesarias y frenan la recuperación de miles de familias y autónomos", y ha reclamado medidas para reactivar el sector, al que "el Gobierno de Juanma Moreno no ha sabido salvar de la ruina".Para Bruno García, del PP, la gestión "muy positiva" de la Junta y la "seguridad" dada al sector es responsable de los buenos datos del pasado verano y de las previsiones para el próximo, que ha atribuido también "al fruto del trabajo de autónomos que arriesgan su dinero para reforzar el turismo".El diputado de Cs Carlos Hernández ha celebrado que empiece a haber indicadores que "anuncian que estamos en el principio del fin" de la crisis, lo que ha atribuido a las actuaciones de la Junta frente a la "inacción" del Gobierno central, que además "ha tratado mal a Andalucía frente a Canarias o Baleares".