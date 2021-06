La Universidad de Sevilla estalla contra la Junta: "El modelo de financiación es inviable"

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha presentado ante el Claustro su informe anual. Un informe marcado por duras críticas contra el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Hacia esta última, la denuncia del rector se ha centrado en el "mal llamado modelo de financiación", aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Según la información difundida por la Consejería de Economía, el nuevo modelo se aplicará entre 2022 y 2026, destina el 90% de los fondos al funcionamiento y a la convergencia entre las universidades públicas andaluzas y reserva el 10% restante a mejorar indicadores de investigación y docencia.

Castro ha señalado que es "una falsedad, un engaño y un despropósito" sostener que el 80% de la financiación total pagará los gastos de funcionamiento y costes salariales de las universidades. Y ha dado números: en 2019, estos costes supusieron un 93% de la financiación final. Igualmente, el rector de la Universidad de Sevilla ha confirmado que el modelo de la Junta "no recibió el visto bueno del Consejo Andaluz de Universidades". "Fueron diez informes favorables sobre 30 votos emitidos", ha recalcado en su exposición, en la que ha aludido incluso a que hubo peticiones de retirada del documento.

"No valorar al sistema universitario público andaluz, no cuidarlo y no defenderlo es criticable. Faltar a la verdad de los hechos ocurridos es lamentable. Dedicaré todas mis energías a defender un modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera del sistema, desde la máxima lealtad y el máximo compromiso”, ha concluido Miguel Ángel Castro en su informe al Claustro.

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno "no se atiene a la Ley Andaluza de Universidades, ya que no garantiza la sostenibilidad del sistema", ha insistido el rector. "Esta grave situación pone en peligro el desarrollo de las funciones atribuidas a la universidad en la Ley de Universidades: formación; investigación y transferencia; y, fomento de la cultura, lo que dificultará que las universidades andaluzas cumplan con la calidad requerida el papel esencial en la formación de la sociedad del presente, pero sobre todo pondrá en peligro el que debieran jugar en la transformación social del futuro".

Si las críticas fueron duras para la Junta, tampoco lo han sido menos para el Gobierno central. Castro ha avisado de que la Ley Orgánica del Sistema Universitario presentada por el ministro Castell persigue "recortar el derecho a elegir rector de manera democrática", con "independencia del procedimiento", en alusión al sufragio universal o elección por el Claustro. "La eliminación de la autonomía universitaria es la puerta para el control político del sistema y no lo debemos permitir".