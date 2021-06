Vox avisa a Moreno tras la ruptura de Granada: "Cs es un caballo de Troya"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido al PP y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que Ciudadanos "es un caballo de Troya" en el Gobierno "que está mucho más cerca del PSOE de lo que dice", algo que cree que se ha comprobado tras la ruptura en Granada.



Gavira ha expresado en rueda de prensa la preocupación de Vox por cómo la situación de la capital granadina, donde el alcalde, Luis Salvador (Cs), se aferra al cargo a pesar de quedarse prácticamente sin apoyos, puede "contagiar de más inestabilidad" al Ejecutivo.



Ha manifestado que la "descomposición y autodestrucción" de Cs puede influir en el Gobierno regional de coalición y ha señalado que les da "muy mala espina" lo que está ocurriendo, ya que ven a la formación naranja "como un partido caballo de Troya en el Gobierno".





También ha advertido al portavoz, Elías Bendodo, que se preocupe por lo que está pasando después de que ayer en la rueda de prensa "pasó de puntillas como si la cosa no fuese con ellos"."La desconfianza e inestabilidad del Gobierno de Andalucía va 'in crescendo', gracias también a lo ocurrido en Granada", ha añadido Gavira quien ha opinado que cuando el candidato a las primarias socialistas, Juan Espadas, dice que Cs tendrá que elegir entre Vox o PSOE habla "con fundamento y conocimiento" porque "sabe que ha habido contactos" entre ambos partidos.Estos "movimientos", según Gavira, confirmarían que Cs "no es fiable" porque "cuando uno está en sus últimos momentos hace cualquier movimiento a la desesperada" y lo que Vox teme es que "se arrime al PSOE".También ha considerado, sobre la influencia del resultado de las primarias socialistas, que sería más fácil que Ciudadanos se acercara a un PSOE liderado por Espadas que por Susana Díaz, después de "la experiencia de la pasada legislatura".Sobre la posición de Vox en el Ayuntamiento de Granada, ha recordado que su partido tiene una estructura nacional y unos comités provinciales, por lo que desde el Parlamento andaluz no tienen "competencia alguna" en este asunto.Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, sea la candidata a la Junta, ha preguntado "a quién no le gustaría", pero ha recordado que ella ya ha dicho que no va a liderar el proyecto.A partir de ahí, se abre "un abanico de posibilidades" con diputados en el Congreso y en el Parlamento andaluz, aunque el comité ejecutivo de Vox, sin primarias, no tomará esa decisión "hasta el final", cuando haya elecciones.Gavira también se ha referido a la última encuesta de Publicaciones del Sur, que sitúa al PP cerca de la mayoría absoluta, y ha opinado que "la máquina de propaganda y publicidad" del Gobierno andaluz influye, aunque Vox sigue sin creerse estos sondeos porque "es la foto de un determinado momento".Ha pedido al PP que no se crea las encuestas porque "la descomposición de algunos y la resurrección de otros posiblemente haga variar la foto", y ha recordado que hace tres meses hubo otra encuesta que le daba a los populares seis o siete diputados menos.Aunque esta encuesta confirma también "la tendencia" de Vox a subir, ha insistido en reclamar a los populares que no les haga caso porque "a veces las carga el diablo".