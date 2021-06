Moreno: "El virus no hace distinciones, sigue entre nosotros"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a pedir este miércoles "prudencia" frente al virus de la covid, que "no hace distinciones", y tras recordar que él se contagió, ha elogiado la labor de los profesionales sanitarios andaluces.



"El virus no hace distinciones. He sufrido los mismos dolores y el mismo miedo que cualquiera", ha asegurado en su cuenta personal de Twitter, a la vez que ha subrayado que lo ha superado "con los mejores profesionales sanitarios del mundo".



Ha insistido en que el virus "sigue entre nosotros", por lo que ha pedido "prudencia, por favor".





El presidente de la Junta retomó el pasado lunes su actividad presencial con la presentación del proyecto de un nuevo hospital en Sevilla tras el confinamiento por la covid-19, enfermedad de la que ya está recuperado.