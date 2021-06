Los votantes de Vox, Ciudadanos y hasta del PSOE aprueban a Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es el único representante político que aprueba y el que merece una mayor valoración entre los encuestados por Social Data para Publicaciones del Sur.

El líder del PP andaluz, que también es el que goza de un mayor grado de conocimiento (98,4%), obtiene una calificación media del 6,5, incrementando en siete décimas su nota con respecto al último barómetro, elaborado el pasado mes de noviembre de 2020.

Se da la circunstancia de que Juanma Moreno es el más valorado en todos los tramos de edad (destacando el 6,8 que le dan los jóvenes de entre 18 y 24 años y el 6,7 que le asignan los mayores de 65 años) y también entre todos los entrevistados atendiendo a la situación laboral en la que se encuentran (especialmente, y por este orden, entre los trabajadores por cuenta propia, con un 6,9; los estudiantes, con un 6,7; y los jubilados o pensionistas que han trabajado anterioremente, con un 6,6).

Las valoraciones positivas crecen, asimismo, durante los últimos meses del 46% al 59,1%. El éxito del jefe del Ejecutivo autonómico es tal que los votantes de Ciudadanos y Vox lo estiman tanto o más que a sus propios líderes.

En este sentido, Juan Marín, que obtiene un 4,6 de valoración media (solo los jóvenes de entre 18 y 24 años y los estudiantes le aprueban con un 5), recibe por parte de sus votantes un 7,5 de nota, la misma que le otorgan al máximo representante del PP.

Los cambios al frente de Vox pasan factura, por su parte, a la formación de Santiago Abascal. El gaditano Manuel Gavira, recién nombrado portavoz parlamentario en sustitución de Alejandro Hernández, acusa por, un lado, la falta de conocimiento, identificado solo por cuatro de cada diez andaluces consultados, y recibe únicamente un 3,2 de valoración media, penúltimo en relación con el resto de los representantes políticos. Los votantes de Vox elevan la calificación al 6,9, pero sin embargo aprueban a Juanma Moreno de manera notable y generosa, con un 7,2.

El líder del PP también sale bien parado entre los votantes socialistas, con un 5,6, mientras que a Susana Díaz le asignan un 5,9.

En término generales, la ex presidenta de la Junta de Andalucía, ahora en pleno proceso de primarias, suspende con un 3,7, cuarta peor nota, con un conocimiento del 97,5% de los entrevistados. Pero es reseñable que el 43,1% de las valoraciones son negativas, frente a solo el 15,5% positivas. Susana Díaz solo roza el aprobado entre los jóvenes de 18 y 24 años, pero suspende en el resto de tramos de edad; y recibe un cinco por parte de los estudiantes, con una calificación inferior en el resto de categorías (los encuestados que se dedican al trabajo doméstico no remunerado le dan un 2,8; los pensionistas que no han trabajado, un 2,9; los asalariados y los pensionistas que sí han trabajado, un 3,3; y los autónomos, un 3).

Teresa Rodríguez tampoco aprueba, pero sin embargo continúa como la más valorada en el bloque de izquierdas, con un 3,8, calificación similar a la que tuvo en la encuesta de noviembre de 2020.

Por último, Martina Velarde, al frente de En Andalucía Podemos, es la representante con un menor grado de conocimiento, con un 40,6%, y la peor valorada de todos, con un 3.