La Junta confía en superar previsión de 10 millones de turistas hasta septiembre

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, confía en superar las previsiones de que Andalucía recibirá entre nueve y diez millones de turistas hasta septiembre e incluso llegará veinte millones en todo el año 2021.



Esas previsiones representan algo más del 55 por ciento de lo previsto para 2020 antes de que se desatara la pandemia de la covid19, según ha dicho Juan Marín en los Encuentros de la Ser celebrados esta mañana en Sevilla, en la Fundación de las Tres Culturas.



"Las previsiones son muy buenas, pero pueden cambiar de un día para otro" por efecto de una pandemia con la que hay que aprender a convivir, ha señalado Marín, para quien "otros sectores no son capaces de reactivarse de forma tan rápida".





El consejero de Turismo, en un debate con representantes del sector hostelero y hotelero, ha abogado por establecer medias legislativas e incentivos fiscales para apoyar a este sector que ha considerado estratégico para Andalucía por más que, ha lamentado, haya formaciones políticas que se resistan a admitirlo.Igualmente, ha criticado que haya miembros del Gobierno de España que consideren el sector turístico español como "algo residual".Entre esas medidas ha dicho que, para la recuperación turística, son necesarias también herramientas como el bono turístico o el "pasaporte covid" que ya han activado algunos países europeos y sobre el que el Gobierno español, ha vuelto ha lamentarse, no ha empezado a tomar alguna decisión hasta hoy mismo.Según Marín, son necesarios recursos para amortiguar las consecuencias de la crisis por la pandemia tanto para los empresarios como para los trabajadores del ámbito turístico, a la vez que ha lamentado que el Gobierno de España no haya presentado un plan de rescate pese a la magnitud de la crisis.Igualmente, ha mostrado preocupación por que no exista interlocución entre el Gobierno español y el británico, ya que británicos y alemanes son fundamentales para reactivar las reservas turísticas en Andalucía, al tiempo en que ha confiado que los británicos puedan llegar a partir del 1 de julio.Ese turismo, en esta campaña, será reemplazado en buena medida por turismo nacional de elevado poder adquisitivo que ha renunciado a salir al extranjero.Marín ha basado su optimismo en las previsiones que había en 2020 antes de la pandemia, con un cálculo de crecimiento del turismo en Andalucía para ese año del 7 por ciento, mientras que en la anterior campaña turística la región registró 32 millones de turistas, batió todos los récords con una recaudación de 22.800 millones de euros y 430.000 empleos.