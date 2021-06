Bendodo: Que no cuenten con Andalucía para dar un golpe de gracia a la hostelería

El consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha señalado, sobre las nuevas restricciones al ocio nocturno y la hostelería que publica el BOE este sábado, que el Gobierno central "no cuente con Andalucía para dar el golpe de gracia" a este sector.



Durante su intervención en un acto político del PP en Ronda (Málaga), Bendodo ha incidido en que la hostelería y el ocio nocturno suponen más de 50.000 negocios en la comunidad, que emplean a casi 300.000 andaluces y generan 18.800 millones de euros, el 7 por ciento del PIB.



"Que el Gobierno de España no cuente con nosotros para arruinar definitivamente a la hostelería y al ocio nocturno, que han estado muy castigados durante toda la pandemia y han hecho un esfuerzo", ha manifestado.





Ha argumentado que el Ejecutivo central quiere "imponer" a las comunidades autónomas unas normas que "no son competencia del Estado", sino de las autonomías, por lo que Andalucía va a "seguir" con sus normas, y va a "apoyar" al sector de la hostelería y el ocio porque ha estado "muchos meses pasándolo mal"."Con prudencia, con moderación todavía", ha precisado Bendodo, quien ha indicado que el sector cuenta con el respaldo del Gobierno andaluz porque "se están haciendo las cosas bien" y se cumplen "a rajatabla" las sugerencias en cuanto a aforos, horarios, distancia o uso de mascarilla.Por ello, ha considerado que "no es de recibo que el Gobierno de España nos venga a decir que hay que cerrar", y ha avisado de que Andalucía no lo hará porque "según están diciendo ya los juristas, es una invasión de competencias" del estado a las comunidades, algo que "solo puede hacer" cuando hay en vigor un estado de alarma.Tras indicar que Andalucía es "leal con el Gobierno pero exigente", ha rechazado que el Ejecutivo central le pida "colaboración para acabar de hundir el sector de la hostelería".El también presidente del PP de Málaga ha asegurado que el Gobierno andaluz está centrado en "lo que le preocupa a la gente", que es la vacunación y recuperar el empleo perdido por la pandemia.En materia de empleo, ha destacado que desde junio Andalucía es la comunidad española con más autónomos, algo que "en la época socialista, ni de lejos se soñaba", y también ha crecido la inversión extranjera en la región, donde antes las grandes empresas no querían invertir porque "se encontraban con un muro de papeleo".