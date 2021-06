Aguirre rechaza el debate sobre la mascarilla: "No distraigamos las neuronas"

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha rechazado este viernes que se produzca ahora el "debate estéril" sobre el uso de la mascarilla, cuando la pandemia sigue con un importante grado de incidencia: "Las neuronas hay que centrarlas y no las distraigamos, hay que centrarlas en protegernos del covid".



Aguirre, que ha comparecido en comisión parlamentaria, ha dicho que esperan que en verano el número de ingresos hospitalarios haya descendido "de forma muy importante", aunque ha admitido que no puede decir "de forma clara y contundente" cuál va a ser la tendencia general porque el virus "es muy traicionero".



Ha expuesto que la edad media de los ingresados en UCI es de 55 años, aunque ha valorado que es la primera vez en la pandemia que a pesar de que está aumentando la incidencia y el número de contagios no tiene un reflejo directo en la curva de hospitalizados.





Aguirre ha detallado que la cifra actual de hospitalizados es comparable a la que había a principios de septiembre del año pasado gracias a que la incidencia acumulada se debe a personas jóvenes, que no requieren de tantos ingresos al pasar la enfermedad.