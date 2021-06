Luis Ángel Hierro: "Las recetas de bajada de impuestos están obsoletas"

El candidato a las primarias del PSOE andaluz Luis Ángel Hierro ha sostenido este viernes que la "receta neoliberal" de bajada de impuestos está "obsoleta", y ha defendido que si se quiere tener servicios como los europeos hay que pagar tributos.



"Esa receta neoliberal es ya historia", ha asegurado en una entrevista en la Cope el también profesor universitario de Economía, y ha agregado que si él gobernara en Andalucía no bajará los impuestos porque supone "bajar la prestación de servicios a los que menos tienen".



Según Hierro, España es un país "de bajos impuestos" y por ello tiene "muchas menos políticas sociales" que el resto de Europa, por lo que ha considerado que "los que más tienen, deben pagar más impuestos".





Por otra parte, ha apostado por un acuerdo de izquierdas para gobernar en Andalucía, algo que cree que le diferencia de los otros dos candidatos a las primarias, Susana Díaz y Juan Espadas."Yo digo que lo que quiero es un gobierno de coalición de izquierdas, pero los otros candidatos no se posicionan claramente; Espadas ha dicho que estaría dispuesto a apoyar a Moreno Bonilla en algunas leyes, yo no estaría dispuesto", ha recalcado.Ha recordado además que Espadas, como alcalde de Sevilla, tiene la posibilidad de impulsar un acuerdo de izquierdas, pero "prefiere la geometría variable y aprobar los presupuestos sin la izquierda", y Susana Díaz impulsó un acuerdo con Ciudadanos en la anterior legislatura."Yo lo tengo claro, el PSOE solo va a gobernar en Andalucía si hay un acuerdo de izquierdas", ha remachado.Sobre su candidatura a las primarias, ha destacado que no tiene al "aparato" detrás buscando el voto de los militantes y que cuenta con medios "mucho menores" que las otras dos.Respecto a la posibilidad de que el Gobierno indulte a los independentistas condenados por el procés, ha dicho que en general no es partidario de los indultos porque son una "rémora del pasado"."Con carácter general, los indultos no deben existir, son un anacronismo y, además, en España están mal residenciados porque tendrían que recaer en el Congreso de los Diputados, que emana del pueblo", ha agregado.Ha dicho además que en este asunto hay un poco de "juego de artificio"."El nacionalismo necesita este tipo de cuestiones para determinar que siguen vivos e influyendo en el gobierno y a la derecha le sirve para animar ese posicionamiento ideológico de unitarismo español; ni unos ni otros le hacen bien a este país", ha zanjado.