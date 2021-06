Vox advierte al gobierno andaluz de que sus votos "no son gratis"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha recordado al Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos, que los votos de su partido "no son gratis" y supedita su apoyo a que dejen las "políticas de izquierdas" y a terminar con "los chiringuitos políticos".



Así lo ha manifestado Ortega Smith en su visita a La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se ha reunido con colectivos policiales y entidades contra la droga.



En sus declaraciones a los periodistas ha recordado a PP y Cs que el Gobierno andaluz "está ahí gracias a los votos de Vox" y advierte de que "esos votos no son gratis", sino que "requieren el cumplimiento de los acuerdos" y no "seguir ignorándolos como los dos últimos años".





Ortega Smith considera que "de nada vale que ya no gobierne el PSOE si hay quien se empeña en mantener la estructura y los chiringuitos políticos. Hay que acabar con las políticas de izquierdas", ha subrayado.Apela a la "coherencia" y por eso, ha explicado:"hemos empezado a votar en contra de aquellos decretos que nos presentan el día anterior a la votación, sino que necesitamos analizarlos y enmendarlos, como hicimos con la ley de suelo".Sostiene que su partido reclama el adelanto de las elecciones autonómicas andaluzas porque "creen "que los andaluces tienen derecho a tener un gobierno que esté de acuerdo con la mayoría" y ahora, cree que "no es así"."Andalucía dejó claro en las elecciones que no quería políticas de izquierda, ya sea en materia de ideología de género o en la aberración de fronteras abiertas y sin control, como ha sido la de aceptar a menores extranjeros no acompañados", ha denunciado.En ese sentido, considera "una vergüenza" que "el gobierno marroquí permita que se arriesguen a morir en el agua" y que a los inmigrantes, en España, "se les facilite ayuda económica, vivienda social, posibilidad de empleo_ lo que no le dan a los españoles", incluidas, dice, vacunas contra el covid.