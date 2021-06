El juez da traslado a partes para que se pronuncien sobre recurso de Juana Rivas

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha dado traslado a las partes personadas en la causa contra Juana Rivas para que se pronuncien sobre el recurso inicial de reforma que ella ha formalizado contra su orden de entrada en prisión para cumplir la condena firme de dos años y medio de cárcel fijada por el Supremo.



Fuentes judiciales han informado a Efe de que, una vez que las partes se posicionen sobre este recurso -en el que el abogado de esta vecina de Maracena (Granada) solicitó que no se la encarcele mientras no se resuelva el indulto pedido al Gobierno-, el juez Manuel Píñar podrá resolver sobre la reforma planteada.



Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de que el Ministerio Público está estudiando el recurso para emitir un pronunciamiento, previsto para los próximos días.





Si el recurso de reforma fuera rechazado todavía cabría esperar el pronunciamiento de la Audiencia de Granada, ya que el letrado de Rivas anunció un recurso subsidiario de apelación ante este otro tribunal, han apuntado fuentes judiciales, que han insistido en cualquier caso en que los recursos no tienen por qué paralizar el proceso de ejecución de la sentencia por sustracción de menores.Juana Rivas, condenada a dos años y medio de cárcel por no entregar a sus hijos al padre en el verano del 2017, ha informado esta misma semana de que ya ha ingresado en la cuenta del Juzgado de lo Penal 1 de Granada los 12.000 euros que debía abonar en concepto de responsabilidad civil a su expareja Francesco Arcuri.Según su abogado, Carlos Aránguez, su representada está en España tras haber regresado desde Italia, país donde conoció la semana pasada su orden judicial de ingreso en prisión, y tiene intención de "colaborar con la justicia", aunque agotando "todas las vías legales a su alcance".Por su parte, los abogados de Francesco Arcuri han rechazado la que consideran "difamación" sufrida por su cliente por parte de quienes defienden el indulto solicitado por ella, y han recordado que hay dos hijos menores a cargo del padre y que Rivas podría cumplir su pena en un centro de inserción social.Rivas fue condenada de manera firme a dos años y medio de cárcel por no entregar a sus hijos en el verano del 2017, y el jueves de la semana pasada el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ordenó su detención y entrada en prisión al considerar que "no había lugar" a la suspensión de la pena al ser ésta superior a dos años.