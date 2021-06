Malestar en parte del PSOE-A porque Susana Díaz dice que quieren echarla por “ser mujer”

Susana Díaz ha tratado de dar un punto de inflexión en el PSOE al asegurar que la quieren sustituir al frente del partido “por ser una mujer”. Lo hace en pleno proceso abierto de primarias para elegir al candidato a la presidencia de la Junta.

“Hay compañeros a los que sí les han permitido seguir pese a haber perdido elecciones. ¿Por qué a mí no si yo gané? ¿Porque soy una mujer?”, aseguró este martes en una “intensa”, dice, jornada de trabajo en la provincia de Granada, donde visitó los municipios de Nigüelas y Campotéjar.

Unas palabras que no han sentado nada bien en buena parte de la militancia socialista de Andalucía pero que han sido refrendadas por uno de los líderes de Vox en España, como es Iván Espinosa de los Monteros, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha indicado que “en el PSOE, como buenos progres, son muy machistas. Lo sospechábamos, pero ahora lo confirma Susana Díaz”.

Díaz ha querido abrir el debate del machismo en el PSOE en los primeros días de campaña. A través de las redes sociales, militantes socialistas de Andalucía han querido desmontar esa pregunta retórica de la candidata a las primarias. Un “error estratégico irremontable”, una intención que no es para otra cosa que para “victimizarse”, aseguran.

Y desmontan esa teoría de Susana recordándole su pasado: secretaria de Organización de Juventudes Socialistas de Andalucía (1997-2004); concejala del Ayuntamiento de Sevilla (1999-2004); Teniente de Alcalde de Recursos Humanos de Sevilla (2003-2004); diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados (2004-2008); secretaria de Organización del PSOE de Sevilla (2004-2010); diputada por Sevilla en el Parlamento de Andalucía (Desde 2008); secretaria de Organización del PSOE-A (2010-2012); senadora designada por el Parlamento de Andalucía (2011-2012); consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía (2012-2013); secretaria general del PSOE de Sevilla (2012-2013); presidenta de la Junta de Andalucía (2013-2019); secretaria general del PSOE-A (Desde 2013); presidenta del Consejo de Política Federal del PSOE (Desde 2014); candidata a la secretaría general del PSOE (2017).

Militantes de base han mostrado su indignación en las redes sociales. Por ejemplo, Mariló Narváez dice que “en el PSOE no se necesitan permisos para ser candidatos, se necesitan avales y se necesitan votos para ganar. No tiene nada que ver con el feminismo. Los socialistas somos todos feministas y luchamos por la igualdad”. También, Carlos Salguero confiesa que “usar un tema tan delicado como el feminismo de una forma tan frívola, es cruzar muchas líneas rojas. Aguantamos que nos diga que somos los peores, que somos unos pelotas, unos palmeros, pero lo de hoy ya no tiene nombre”. O Alfonso Muñoz Cuenca, que insiste en que “¿de sus palabras se deduce que si la militancia no le da una segunda oportunidad… la militancia es machista? No Susana Díaz, oportunidades has tenido… y muchas. Lo que la militancia quiere es iniciar un nuevo ciclo”.

Hay militantes de base que han criticado que Susana Díaz haya llamado a compañeros suyos “pelotas, palmeros, oportunistas en busca de carguitos o faltos de talento” desde que arrancara el proceso de primarias para elegir a la cabeza de cartel del PSOE para la presidencia de la Junta de Andalucía. Buena parte de la militancia socialista andaluza insiste en que “ya nadie pica en el anzuelo de Susana. Ya la conocemos todos”.

Sin embargo, también hay rostros socialistas destacados que han alzado la voz contra las palabras de Díaz. Este miércoles la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha manifestado que “si hay algún partido político que siempre ha tenido el feminismo como bandera y que ha propiciado siempre que ha gobernado los mayores avances en materia de igualdad es el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que eso es algo objetivo”.

Incluso el también candidato en este proceso de primarias Luis Ángel Hierro, durante su participación en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía, se negó a pensar que haya machismo en el PSOE y auguró que a Susana Díaz “se le haya ido la lengua un poco” y que “no creo que lo piense”, ya que “si hubiera habido machismo, lo hubiera habido cuando fue presidenta de la Junta”.

A la izquierda del PSOE, la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, cuestionada sobre si hay o no machismo en el partido, ha explicado en el Parlamento andaluz que Susana Díaz “hace un flaco favor al feminismo cuando se intenta in extremis aludir al argumento de ser mujer para decir que te están discriminando. Hay que utilizar ese argumento con mucho criterio”.

Susana Díaz, que no ha rectificado sus palabras y que curiosamente no aparecen en sus redes sociales, se verá las caras con los otros dos candidatos –Juan Espadas y Luis Ángel Hierro- en el debate del martes 8 de junio en la sevillana sede de San Vicente.