Andalucía administrará Janssen a menores de 40 años cuando acabe con los mayores de 50

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que esta tarde en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) apostará también por administrar la vacuna de Janssen a los menores de 40 años, "cuando no hay nadie que nos lo impida desde el punto de vista científico, ni siquiera la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ni el propio prospecto".

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades y ciudades autónomas, acordó este miércoles que una vez se haya completado la vacunación contra la Covid-19 de los mayores de 50 años, se continúe vacunando al grupo de 40 a 49 años con las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) y Janssen.

Así, en un acto organizado por la 'Cadena Ser', Aguirre ha reiterado que el CISNS "no tiene que haber mucha disparidad de criterios" y "transmitir el mismo abordaje" en todas las CCAA. "Hoy tenemos temas importantes y uno de ellos será la vacuna de Janssen", ha señalado el consejero, quien ha destacado que la postura de Andalucía "siempre ha sido la misma tanto con Janssen como con AstraZeneca, todas las vacunas para todas las edades".

"Los prospectos y los informes científicos dicen claramente cuál es la indicación específica para cada vacuna y no tenemos por qué evaluarlas dentro del CISNS, que es un órgano político, si viene ya con los criterios científicos a la hora de ponerla", luego "voy a poner en solfa el tema de que la de Janssen se ponga de 40 a 49 y por qué no de 30 a 40, cuando no hay nadie que nos lo impide desde el punto de vista científico, ni siquiera la EMA ni el propio prospecto". "Es el mismo posicionamiento que tuvimos con AstraZeneca", ha incidido.

Aguirre ha añadido que otro de los temas del Consejo Interterritorial es la toma de medidas por cada CCAA, y ha señalado que el Gobierno "nos debe dar la orientación de las medidas a tomar, pero las comunidades pedimos también cierta libertad a la hora de tomar las medidas de desescalada".

Además, y sobre el debate de dejar de usar las mascarillas, el titular de Salud ha manifestado que "no toca". "La mascarilla, después de la vacuna, es el elemento más importante a la hora de evitar contagios" y mientras no esté superada la pandemia, lo que se está "creando son falsas expectativas y debate erróneo cuando no nos estamos centrando en el debate de intentar prevenir los contagios del coronavirus".

"Es un debate en que no va a entrar Andalucía", ha abundado Aguirre, quien ha insistido en que "se quitará cuando tengamos superada la pandemia".

Además, "tendremos que tocar también el tema de segunda vacunación de AstraZeneca", ha afirmado, para agregar que "un Gobierno no puede crear miedo a la hora de sacar a colación una serie de fallecimientos en un momento determinado para intentar crear miedo". "Se están creando debates que no aportan nada cuando aquí lo importante es luchar contra el virus", ha aseverado.

Durante su intervención en dicho acto, en el que también han participado el director del plan de vacunación de la Consejería de Salud y Familias, David Moreno, y el presidente de la Sociedad Andaluza Medicina Preventiva y Salud Pública, Rafael Martínez, Aguirre ha señalado, tras decidir este martes el Comité de Expertos que Andalucía permanezca fase 1 de la desescalada, que "nos hemos quedado en la que estamos hasta controlar la incidencia acumulada", para añadir que el virus está afectando "a poblaciones más jóvenes, con una media de ingreso en UCI de 55 años".

"Hay que doblegar la incidencia acumulada, bajarla", ha señalado el titular de Salud, quien ha incidido en que "la base de todo es la vacunación" y que "la mejor vacuna es la puesta". Así, ha destacado que la velocidad de vacunación de Andalucía con "4.850.000 vacunas puestas, con un 25% de la población mayor de 16 años en doble vacunación y más del 45% en prima vacunación". Y ha añadido que "para finales de junio andaríamos por el 70% a menos con primo vacunación y cerca de un 45% con segunda vacunación".

Ha destacado también que esta semana "vamos a batir todos los récord y que ayer se batió récord de vacunación y estamos convencidos de que podremos llegar a una media de 100.000 vacunas diarias y ponernos en 700.000 vacunas al final de la semana".

En este sentido, Moreno ha indicado que en junio "habrá una subida exponencial importantísima en la cobertura vacunal de la población" y la expectativa es llegar "a un 70% de la población vacunada a finales de junio con al menos una dosis y estaríamos hablando de final de julio, primera semana de agosto, con un 70% de población vacunada con dos dosis". "Estos son los dos hitos pendientes y si no hay ninguna incidencia extra lo podremos conseguir e ir paulatinamente desescalando", ha subrayado. Además, ha añadido que "existe la posibilidad de que se sume una quinta vacuna, la de CureVac, a primeros de julio".

Sobre la vacunación, Aguirre ha subrayado que los andaluces "están muy concienciados, con solo un 0,9% de rechazos", una idea que refuerza Rafael Martínez, quien señala que "ningún" paciente de riesgo ha rehusado a la vacuna.

Por último, y sobre cuánto tiempo inmunizan las vacunas, Moreno ha manifestado que la eficacia de las mismas "es muy alta" y esto "nos hacer pensar que la inmunidad puede ser relativamente duradera, de un año o dos", para añadir que "aún no hay nada claro" sobre la tercera dosis en invierno. "La monitorización de esta vacunación es tan minuciosa que vamos a tener respuestas muy rápidas para aplicar sobre la marcha", ha indicado.