Muñoz respalda a Espadas: hay que agotar el mandato

“Me parece necesario, estoy de acuerdo con Juan Espadas, en cuanto a agotar al máximo de lo que la Ley le permita estar al frente de la Alcaldía”. El teniente de alcalde y delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, respaldó ayer al alcalde de Sevilla y candidato en las primarias del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ha expresado ya su intención de mantenerse al frente de la Plaza Nueva aun cuando se imponga en las votaciones del próximo 13 de junio.

Muñoz, que está en las quinielas de la sucesión de Espadas, tira de aquella frase recurrente del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán. El delegado municipal aseguró ayer, en una entrevista en Acento Andaluz, en 7TV Andalucía, que el debate sobre quién sustituirá a Espadas al frente del Ayuntamiento “no está encima de la mesa. Ahora tocan las primarias. Cuando lleguemos al río, quien sea cruzará el puente. Ahora no toca”, señaló. Hay un argumento, además, según Muñoz, que está “pasando muy desapercibido”: “La acción de Gobierno es muy sólida. Son seis años de gobierno y otros tantos de trabajo desde la oposición. Más allá de las personas que llegado el momento puedan sustituir, me quedo con la fortaleza de esa acción de Gobierno”.

Por orden de prelación, Espadas tendría que ser sustituido por la actual primera teniente de alcalde, Sonia Gaya, que entró en el Ayuntamiento de la mano de Susana Díaz, actual secretaria general del PSOE y rival en las primarias de Juan Espadas.

Muñoz desveló su voto el 13 de junio. Será para Espadas y lo argumentó en que “chequea” en la calle “la necesidad de un cambio”. “Quien puede catalizar una nueva ilusión es Espadas”, abundó, aventurando que con su proyecto se podría “recuperar” parte del voto perdido por el partido en las elecciones de 2018.

