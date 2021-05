Aguirre aboga por mantener una postura "conservadora" en la desescalada

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha reconocido este lunes que la comunidad andaluza "no va bien" respecto a la incidencia acumulada de coronavirus y se ha inclinado por mantener una postura "lo más conservadora posible" de modo que, según ha avanzado, la propuesta que salga de la próxima reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, el conocido como comité de expertos, será "posiblemente" ir "despacio" pues "no hay por qué correr en la desescalada", ha agregado.

Aguirre se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada, donde ha asistido al acto de entrega del certificado de adhesión que acredita a la Universidad de Granada como libre de humo. Allí ha precisado que este martes a las 18,00 horas se prevé reunir el comité de expertos, donde se analizará la situación epidemiológica y de salud pública de la comunidad.

Aunque en lo que respecta a las cifras de ingresos la situación va bien, no está ocurriendo igual con la incidencia acumulada, según ha expuesto Aguirre. "Hemos bajado mucho la guardia, el virus no lo hemos vencido", ha advertido, y ha llamado a la responsabilidad "de todos". Así, ha comentado que "posiblemente" la propuesta que salga de la próxima reunión de expertos sea "ir despacio y con buena letra" pues "no hay por qué correr en la desescalada" ya que lo "importante es salvar vidas" y la "postura debe ser lo más conservadora posible", ha mantenido.