El equipo de Díaz rechaza "descalificaciones" y pide debatir sin menosprecio

El equipo de la candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE-A ha rechazado este lunes las "descalificaciones" y que se "ataque" a una compañera para defender un proyecto determinado, por lo que ha reclamado que se debatan las "distintas visiones desde el respeto, pero no desde el menosprecio".



El coordinador del equipo, Carmelo Gómez, se ha pronunciado así en un comunicado después del acto celebrado ayer domingo en el que participó su rival, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto al regidor de Dos Hermanas, Francisco Toscano, donde se defendió que "hay que saber irse", se criticó "el yoísmo" de Díaz y se apostó por "cambiar a la presentadora" cuando no se sintoniza con la audiencia.



La candidatura de Díaz ha manifestado que "seguirá siempre en la misma línea, frente a las descalificaciones, argumentos" y ha considerado que "no es necesario para defender el proyecto que representa un compañero, atacar a una compañera. Somos todos socialistas".





Gómez ha indicado que ellos tienen "muy claro" que "el enemigo es la derecha", por lo que con los compañeros de partido debaten "desde el respeto" con distintas visiones, pero no con "menosprecio"."No nos encontrarán en ese camino", ha añadido Gómez, quien considera que "nadie es más que nadie, por mucho que chille o insulte, es más, sólo empequeñece su proyecto".Ha agregado que "la unidad es respeto, no confrontación" y ha recordado que en este proceso la voz la tienen los militantes.