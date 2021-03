Proyecto HOME una más de Yann Arthus-Bertrand

¿Quien es Yann Arthus-Bertrand? Hoy, con buscar en internet obtenemos un resultado extraordinario: Aproximadamente 2.230.000 referencias en ese buscador. Hay una coincidencia general en definirlo como; “activista medioambiental y social, divulgador científico, director de documentales y fotógrafo francés”. En su documental HOME nos dice: “Estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos nos dicen que solo tenemos 10 años para cambiar nuestros modos de vida”. Pero basta ver las noticias en los medios para comprender que este asunto, que se supone vital para la especie humana, no tiene hueco entre enredos de políticos, escándalos del “corazón”, y fenómenos deportivos. Mientras estamos entretenidos, como la fábula de los conejos de Tomás de Iriarte, nada se remedia para impedir la evolución catastrófica del cambio climático.

Yann lleva décadas haciendo un llamamiento a autoridades de todo el mundo para que cambien sus políticas energéticas y medioambientales. Igualmente viene haciendo llamamientos a cada habitante del primer mundo para que protagonice un esfuerzo colectivo que permita mantener la habitabilidad del planeta por nuestra especie y las que nos acompañan en esta aventura de la vida.

Yann persigue que su obra llegué al mayor número de personas. De hecho comenta: “realicé la película HOME. Para que esta película sea difundida lo más ampliamente posible, tenía que ser gratuita. Un mecenas, el grupo PPR, permitió que lo sea. Europacorp que lo distribuye, se comprometió en no tener ningún beneficio porque HOME no tiene ningún interés comercial. Me gustaría que esta película se convierta en vuestra película.” Parece increíble que entre los más de 18 millones de visualizaciones, solo cuente con 87.487 Likes (me gusta) y, más increíble aún, que 4740, se supone que personas, hayan mostrado su desagrado con esta humana y bella obra. Sin duda, alguna de ellas ha podido ponerle un “pero”. Y este “pero” podría estar relacionado con que este documental fue financiado con 10 millones de euros por el grupo multinacional francés PPR, que ahora se denomina Kering. Y que está compuesto por marcas de lujo: Gucci, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, Balenciaga, Stella McCartney, Puma o Volcom; e incluso la conocidísima cadena Fnac especializada en la distribución de productos culturales (música, literatura, cine, videojuegos) y electrónica (hi-fi, informática, televisión).

Hay quien relaciona esta obra con una estrategia publicitaria denominada greenwashing (lavado de imagen verde). Aunque pesar de los “peros”, es evidente que el buen trabajo de Yann, conecta con millones de personas a las que le aporta el conocimiento y el sentimiento precisos para crear conciencia de la urgencia del cambio. Producir este magnífico documento, desgraciadamente ya histórico a pesar del poco tiempo transcurrido, requiere de medios y si ese grupo empresarial los aporta, bien venidos sean. La trayectoria de Yann no se aleja de su objetivo y utiliza todo lo que puede para avanzar en el proyecto de crear conciencia. En Montreal 2002, conocí su obra impresa "la Tierra desde el cielo" y he seguido sus trabajos hasta el último "Woman! que se presentó el 5 de marzo de este año en Francia. Un documental que da voz a 2000 mujeres de 50 países diferentes. Culturas, religiones, historias familiares diversas, para mostrar como a menudo la mujer, que sufre desigualdades y debe enfrentarse a dificultades, asume su vidas para cambiar el mundo. Colabora con él Anastasia Mikova. Otra oportunidad más para conocer y transformar.

Fdo Rafael Fenoy