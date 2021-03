La Junta vacunará toda la Semana Santa hasta que se "acaben" las existencias

Cargando el reproductor....

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado este viernes que el objetivo es mantener el plan de vacunación "toda la Semana Santa" hasta que se "acaben" las dosis disponibles.



En declaraciones a los periodistas tras asistir en Córdoba a la presentación de la nueva flota de helicópteros del 061 en Andalucía, el consejero ha explicado que por el momento solo está totalmente inmunizada el 5,6 por ciento de la población andaluza, por lo que ha pedido "prudencia" durante Semana Santa para evitar contagios.



Aguirre ha confesado su "depresión" cuando llegan los viernes debido a que los miércoles le comunican las vacunas que llegarán a la región, pero a final de semana el volumen es "bien distinto", lo que obliga a "cambiar el plan previsto".



En este sentido, ha detallado que la semana pasada estaba prevista la llegada de 66.000 dosis de AstraZeneca y "llegaron 17.800", mientras que para esta semana serían 161.100 y "llegan 20.000", lo que suponen unas cifras "muy significativas".



"Una cosa es lo prometido y otra lo que llegan a los almacenes", ha asegurado el consejero, quien ha asegurado que el plan es "trabajar toda la Semana Santa hasta no quede una vacuna", por los que se administrarán las disponibles fines de semana y festivos..



Ha asegurado que se pondrán las 140.000 vacunas de AstraZeneca que estaban paralizadas y "si a mitad de semana nos quedamos sin material le diré a los equipos de vacunación que se tomen un día de asueto".



"La mejor vacuna es la puesta", ha manifestado Aguirre, quien ha asegurado que Andalucía tiene la capacidad de administrar "500.000 dosis a la semana", pero no llegan las vacunas necesarias para ello.



Por otro lado, Aguirre ha informado de que Andalucía registra a fecha de hoy una incidencia acumulada de 124,62 casos por millón de habitantes y ha mostrado su "preocupación" si sigue subiendo "al ritmo de tres puntos al día".



Además, ha expuesto que las "recomendaciones" del Ministerio de Sanidad respecto a las limitaciones de horario en comercios y hostería "no afectan demasiado" a la región y que Andalucía "implementará" las que "sean necesarias" si se "estima conveniente".